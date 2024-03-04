Tuşba ilçesinde mahalle ziyaretleri gerçekleştiren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, “Tuşba’nın hak ettiği yerde olması ve gerçek bir merkez ilçe olması için 31 Mart’tan sonra hem biz hem de Tuşba Belediye başkanımız gerekeni yapacaktır” vurgusu yaptı.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Tuşba ilçesinde Yumrutepe, Kasımoğlu, Gülsünler ve Alaköy mahallelerini gezerek vatandaşlarla buluştu.

Başkan adayı Arvas’a AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, İlçe Başkanı Erdal Baran, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Abdulsamet Göl, Tuşba Belediye Başkan Adayı Süleyman Oflas, Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) yöneticiler, belediye meclis üyesi adayları ve çok sayıda partili katıldı. Küresünni aşiretine mensup vatandaşlar Cumhur İttifakını (AK Parti - MHP) her zamanki gibi desteklediklerini ifade ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, alt yapıdan üstyapıya, sosyal donatı alanlarından doğalgaza kadar ilçedeki talepleri bildiklerini belirterek, "İlçe merkezimizin eksiklerini tamamlayacağız. Merkez, kırsal ayrımı yapmadan çalışmalarımızı yürüteceğiz. Büyükşehir belediyesini de Tuşba Belediyesini de AK Parti kazanacak. Bundan emin olabilirsiniz. Çalışmalarımız büyük bir şevkle, heyecanla devam ediyor. Tuşba ilçesi geçmişten bu yana partimize gönül vermiş, bizle birlikte hareket etmiş. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Tuşba’nın hak ettiği yerde olması için gerçek bir merkez ilçe olması için 31 Mart’tan sonra hem biz hem de Tuşba Belediye başkanımız gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

“ZATEN GEÇMİŞTE TUŞBA BUNU BAŞARDI, YİNE BAŞARABİLİR”

AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray da seçimlere bir aydan daha bir kısa süre kaldığını hatırlatarak, “Rehavete kapılmamalıyız. Van’ın genelinde ve Tuşba ilçemizde durumumuz çok iyi. Bu güzel ilçemizi inşallah hizmet belediyeciliğiyle yani AK belediyecilikle inşallah buluşturacağız. Zaten geçmişte Tuşba bunu başardı, yine başarabilir. Cumhur İttifakı bileşenlerinden olan MHP’nin de desteği bizle. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Sahada motivasyonumuz tam. Gün geçtikçe daha da umutlanıyoruz. şeklinde konuştu.