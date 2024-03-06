AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, yaklaşan yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arvas, “Biz projelerimiz ile sahadayız. 31 Mart tarihinde Van’ın geleceğini oylayacağız. Bu seçimde etnik siyaseti, partizanlığı bir kenara koyup, kentimizi ve kendimizi düşünmeliyiz. İnşallah sevgiyle, muhabbetle, dayanışma ile ortak paydada buluşacağız ve inanıyorum ki bu seçim sağduyu kazanacak” dedi.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas, seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürüyor. Gündüz ilçelerde seçim bürosu açılışlarına katılan, esnaf ziyareti yapan Arvas, akşamları da hane ziyaretleri yaparak vatandaşlara bir araya geliyor. Van halkı tarafından teveccühle karşılanan Arvas, Van şehrinin kronik ve gündelik sorunlarını, özellikle belediyecilikle ilgili sorunlarını çözeceğini belirterek, vatandaşlardan destek istiyor. İl ve ilçe teşkilatlarıyla uyumlu bir şekilde çalışan Arvas, Van’ın 20 yıl aradan sonra gereken değişime onay vereceğini ifade ediyor.

“YENİ VAN SLOGANIMIZIN İÇİNİ 5 YILDA DOLDURACAĞIZ”

Arvas, şehrin sorunlarını çözeceklerini ve gençlerin sesine kulak vereceklerini belirterek, “Sahada en çok şikâyet aldığımız ve günlük yaşantımızı en çok etkileyen ulaştırma konusunda ciddi projeler ürettik, Van’da ilk defa ulaşım çeşitliliğini artıracağız. Tramvay ve deniz otobüsü gibi alternatifler sunacağız. Yeni yollar açacağız. Yine tarafımıza en çok iletilen işsizlik konusunda gençlerimiz için tüm imkânlarımızı seferber edeceğiz. Gençlerimizi meslek sahibi yapmak için her ilçede meslek edindirme kursları kuracağız. Aynı zamanda istihdam alanları oluşturacağız.

Etkin bir sosyal belediyecilik anlayışı ile kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Yeni Van sloganımızın içini 5 yılda dolduracağız. Depreme dirençli konutlar inşa edeceğiz. Şehri sıkıştığı yerden kurtaracağız her ilçenin kendi çarşısı olacak. Kent planı çerçevesinde yeni bir sebze hali, modern bir otogar ve Van’a yakışır bir stadyum yapacağız” dedi.

“KALKINMA YERELDE BAŞLAR”

Van’ın 20 yıldır belediyecilik hizmetlerinden yeteri kadar faydalanmadığını ifade eden Arvas, “Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlere hizmet etmek için aday oldum. Çünkü ben, Van'ı seviyorum. Van'ın tarihini, kültürünü, doğasını, insanını seviyorum. Ve Van'ın hak ettiği yaşam kalitesine kavuşması için çalışacağım. Van, Türkiye'nin en güzel ve en zengin illerinden biridir. Kalkınma yerelde başlar. Ancak 20 yıldır biz bundan mahrum kaldık.

Van, yıllardır belediyecilikte ihmal edilmiş, yoksullukla, işsizlikle, eğitimsizlikle, altyapı eksikliğiyle, çevre kirliliğiyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Van'ın bu sorunlarını çözmek için, sizlerden aldığım güç ve cesaretle, projelerimi hayata geçirmeyi istiyorum” diye konuştu.

Abdulahat Arvas, “VAN’I MARKA BİR ŞEHİR YAPACAĞIM”

Arvas, Van halkının birçok hayali olduğunu ve bunları gerçekleştirmek için yola çıktıklarını kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Kamuoyuyla paylaştığımız projeler, Van'ın kalkınmasına, refahına, güvenliğine ve mutluluğuna katkı sağlayacaktır. Bu projeler, Van'ın geleceğini şekillendirecektir. Bu projeler, Van'ın hayallerini gerçeğe dönüştürecektir.

Sizlerden istediğim tek şey, bana güvenmeniz ve desteklemenizdir. Sizlerin desteğiyle, Van'ı hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için samimiyetle gayret göstereceğim. Sizlerin desteğiyle, Van'ı Türkiye'nin yıldızı yapmak için çok çalışacağım. Van'ı marka bir şehir yapacağım. Şehrül-Emin anlayışı ile beytülmala bekçi olacağım. Belediyenin kaynaklarını etkin ve verimli kullanarak Van’a katma değer sağlayacak, hizmet kalitesini yükseltecek, tüm hemşerilerim için hayatı kolaylaştıracağım”

“VAN’A ÖZGÜVEN GELECEK, YATIRIMLAR ARTACAK”

Van’da yaşayan herkesi şehrin sorunları için çözüm ortağı olarak gördüğünü söyleyen Arvas, Seçim günü, 31 Mart 2024, Van'ın kader günüdür. O gün, Van'ın geleceğine karar verilecek. O gün, Van'ın hayallerine sahip çıkılacak. O gün, Van'ın sesini duyuracaksınız. O gün sizlerde Van için, Vanlı için, Van'ın evladı için oy kullanacaksınız. Van’da yaşayan herkesi çözüm ortağım kabul ediyorum. Biz Van’da kazanırsak gurbette yaşayan Vanlı hemşerilerimiz kazanacak, dışarda okuyan öğrencilerimiz kazanacak, tüm Türkiye’de kendimizden söz ettireceğiz.

Van’a özgüven gelecek, yatırımlar artacak, Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü var birçok yeni proje ile Van ihya olacak, kimsenin kaybetmeyeceği, herkesin kazanacağı yeni bir dönem başlatacağız. Biz projelerimiz ile sahadayız. 31 Mart tarihinde Van’ın geleceğini oylayacağız. Bu seçimde etnik siyaseti, partizanlığı bir kenara koyup, kentimizi ve kendimizi düşünmeliyiz. İnşallah sevgiyle, muhabbetle, dayanışma ile ortak paydada buluşacağız ve inanıyorum ki bu seçim sağduyu kazanacak.” şeklinde konuştu.

“BU KADİM ŞEHRE VEFA BORCUMUZ VAR”

Van’a vefa borcu olduğunu ve bu borcu daha önce olduğu gibi hizmet yaparak ödemek istediğini aktaran Arvas, “Doğduğumuz ve doyduğumuz şehrimize sahip çıkmak için tüm Vanlılar 31 Mart tarihinde sandıklara gitmeli ve AK Parti adaylarına destek olmalıdır. Eser ve hizmet siyasetini egemen kılmak, huzur, güven ve istikrarı sürdürmek için hep birlikte güçlü bir irade ortaya koymalıyız. Bu kadim şehre vefa borcumuz var. Bu şehirde yaşayan herkesin birbirine karşı sorumluluğu var. Müreffeh yarınlar için bu seçim Van’a kazandıralım. Hep birlikte kazanalım.” ifadelerine yer vererek sözlerini sonlandırdı.