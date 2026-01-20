Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkiinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri 3 milyon 65 bin TL olan bin 443 kilogram muhtelif gıda malzemesi ve 26 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilmiştir.

Başkale ilçesi Aşalan Mahallesi mevkiinde icra edilen faaliyette ise piyasa değeri 62 bin 400 TL olan 156 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirilmiştir. Şüpheliler A.D. (34), N.E. (34), H.B. (46) ve M.E. (29) isimli şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır" denildi.