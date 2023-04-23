Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Yeşil Sol Parti'nin Van'da düzenleyeceği mitinge katılacak.

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala sadece kadınlar özel seçim ofisi açan Yeşil Sol, bu seferde sadece kadınlara özgü bir miting düzenliyor.

26 Nisan Çarşamba günü Musa Anter Parkı'nda yapılacak olan 'Kadın Mitingi'ne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, Yeşil Sol Parti kadın Van milletvekili adayları ve şarkıcı Xece de katılacak.