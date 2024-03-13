Bakan Yumaklı, Van'ın tarımsal üretim için önemli bir merkez olduğunu, mera varlığı konusunda da Türkiye birincisi olduğunu belirtti. Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün önemine ve iklim değişikliklerine dikkat çeken Yumaklı, şöyle konuştu:

"İklim değişiklikleri var. Sizler de Van'da bunun etkisini zaman zaman görüyorsunuz; bütün bunlar aslında gıda arz güvenliği ile alakalı. Bir ülkenin, bir şehrin insanının beslenmeleri ile alakalı, temel ihtiyaçları ile alakalı hususları temin etme konusunda bütün ülkeleri yeniden düşünmeye sevk etmiş durumda.

İşte bütün bunlar araştırma enstitülerinin geleceğe dair ülkeyi hazırlama konusundaki önemini bir kez daha ortaya koymuş durumda. Bu açıdan Van'ımızda kurulan bu araştırma enstitüsü, beş ilimizde sekiz konuda Ar-Geçalışması yapacak. Beş il için birlikte özellikle bu bölgesel enstitümüz tarımsal üretim ve gıda ile alakalı konularda geleceğe dönük problemler ve çözümlerini ilişkin araştırmalar yürütecek. Tekraren hayırlı olsun diliyorum."

'KUZU VE OĞLAKTA KORUYUCU AŞI DESTEĞİ VERECEĞİZ'

Van'ın önemli hayvansal üretim merkezlerimizden biri olduğunu ancak halihazırdaki potansiyelinin maalesef istenilen düzeyde olmadığını kaydeden Yumaklı, "Özellikle bu bölgede aile işletmelerine, kuzu ve oğlakta yeniden koruyucu aşı desteği vereceğiz.

Ayrıca küçükbaş hayvanlara koyun keçi çiçek aşısını yeni doğan tüm küçükbaş hayvanların aşılarını yapacağız ve bütün bunları ücretsiz olarak bakanlık olarak karşılamış olacağız inşallah. Amacımız, anaç hayvan sayısını da artırmak. Beş yıllık hayvancılık yol haritasından Van ilimizin de çok önemli bir pay alacağını düşünüyorum" dedi.

'HAYVAN SAYIMIZI 10 MİLYONA ÇIKARMA KARARLILIĞINDAYIZ'

Yumaklı, Türkiye'de en çok mera ıslahının yapıldığı kentte olduklarını da belirterek, şöyle konuştu:

"Şu anda 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilerimize 30 ton yonca, 25 ton korunga tohumu, 160 ton gübre ve 1250 adet sıvat dağıtımını gerçekleştireceğiz. İnşallah diğer bir projemiz de bunu da son derece önemsiyoruz; çünkü hayvan sayımızı 10 milyona çıkarma kararlılığındayız. Bu projeyle alakalı bakanlık olarak da sizlere gereken desteği vereceğiz. Her zaman yanı başınızdayız.

Katkılarınızdan dolayı bu projenin olması ile alakalı çabalarınızdan dolayı sizi ve ekibinizi tebrik ediyorum. Bizler çalışmalarımızı, politikalarımızı yaparken önce millet, diye yola çıkıyoruz. Bize verilen sorumluluk kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Gece, gündüz çalışacaksınız' talimatı üzerine çalışıyoruz. Ancak potansiyellerimizi üretimlerimizi marka haline getirmeden, satışını sağlamadan gerekli ilerlemeyi sağlamamız mümkün değil.

Dolayısıyla sektörlerimizin güçlü olması lazım, üretimlerimizin güçlü, kaliteli verimli olması lazım. Şu anda 18 tane var; coğrafi işareti almış. Ama daha çok coğrafi işareti alıp, Van'ın mutlaka dünya çapında bir markasının olmasını sağlamamız lazım. Bu konuda Sanayi Bakanlığımızla da çalıştığımızın haberini buradan vermek istiyorum. Değerli kardeşlerim, Van'a hayırlı bir iş için geldik. Bugün burada bu tohumların dağıtımını yapacağız elbette.

Daha önceden koyunlar da dağıtılmıştı. Bundan sonraki dönem için şu anda bütün ekibimiz de burada. Van'la alakalı özel projeler yaparak daha ileriye taşıyacağız. Bir daha altını çiziyorum; daha verimli, daha kaliteli ve daha sürdürülebilir yapmak üzere bir arada çalışmaya devam edeceğiz hem valilik hem yerel yönetimler hem bakanlık el ele vererek bunu sağlayacak sağlayacağız inşallah diyorum."

Yumaklı, daha sonra Tuşba ilçesi Atmaca Mahallesi'nde oturan çiftçi Bülent Çılgın'ın ziyaret etti, burada ağılın önünde bir kuzuyu kucağına alıp sevdi. Yumaklı, daha sonra da yürütülen projelerle ilgili Çılgın ile sohbet etti. Yumaklı buradan da seçim bürosu ziyaretinde bulundu.