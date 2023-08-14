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Adıyaman’a gelen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, havalimanında Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ile yerel yöneticiler tarafından karşılandı. İlk olarak Valiliği ziyaret eden Yumaklı, ardından İl Koordinasyon Toplantısı'na katıldı. Burada kente ilişkin çalışmalar hakkında bilgi alan Yumaklı, daha sonra gazetecilere açıklama yaptı.

''24 BİN 314 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DAĞITIMI YAPTIK''

Deprem felaketinin ardından bölgede tarım ve hayvancılığı destekleme noktasında önemli adımlar atıldığını dile getiren Yumaklı, "Deprem bölgesine şu ana kadar 8,8 milyar lira Tarımsal Destek ödemesi yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başladığımız hayvan kayıplarının birebir karşılanması süreci devam ediyor.

Deprem bölgesinde hayvanlarını kaybedenlere, bu hafta küçükbaş hayvan dağıtımını bitiriyoruz. Şu ana kadar 24 bin 314 küçükbaş hayvan dağıtımı yaptık. Toplamda 43 bin 573 küçükbaş dağıtımı yapılmış olacak. 11 ilimizde toplam 5 bin 804 büyükbaş hayvan dağıtımına başlıyoruz. Kanatlı hayvan ve arı kovanı dağıtımlarımız da ay sonuna kadar bitecek" diye konuştu.

''ADIYAMAN'A 2 YENİ BAL ORMANI KURULACAK''

Adıyaman'a 2 yeni bal ormanı kuracaklarını da açıklayan Yumaklı, "TMO, şu ana kadar 11 ilden toplam 1,5 milyon ton ürün alımı yaptı. Bunun karşılığında 12,1 milyar lira ürün ödemesi yapacağız.

Adıyaman'ın Sincik ve Gerger ilçelerine 2 yeni bal ormanı kuruyoruz. Adıyaman'da faaliyet gösteren tütün kooperatiflerinin kıyılmış tütün satışındaki yüzde 55 ÖTV oranını yarıya indirmiştik. Sürecin uygulanması, Deprem sebebiyle gecikmişti.

Süreci hızlandırıp, uygulamaya alacağız. Böylece tütün üreticileri, şirketlere göre daha avantajlı bir şekilde ürünlerini pazarlama imkanı bulacak. 11 ilimize kırsal kalkınma yatırımları desteklerinde de pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Uygun bulunan bütün projeleri hibe kapsamına aldık. Kırsal kalkınma destekleri kapsamında Adıyaman'a 223 proje için 21,3 milyon lira hibe vermiştik. Şimdi bu projeler için 38 milyon TL daha kaynak ayırıyoruz" dedi.

HABER7