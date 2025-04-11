Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne bağlı Şap Enstitüsü Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Bakan Yumaklı, enstitüde yürütülen çalışmalara ilişkin, "Ülkemiz 1967 yılında sadece 12 milyon doz aşı üretebiliyordu. Bu şekilde başlamıştı. 2022 yılına geldiğimizde bu sayı yaklaşık 128 milyon doza yükseldi. 2025 yılı itibarıyla bu rakamın 200 milyon doza ulaşacağını buradan söylemek isterim. Dolayısıyla son derece önemli bir aşama katetmiş durumdayız. Sadece üretmek, kendi ülkemizde hayvancılığın hizmetine sunmak değil, aynı zamanda bunların ihracatını yapmakla ilgili de çok önemli bir aşama katetmiş durumdayız.

2024 yılında yaklaşık 11 milyon doz aşı ihracatı gerçekleşti. Kademe kademe devam ediyor. Özellikle dost ve kardeş ülkelerin bizlerden çok yoğun bir şekilde talebi var. Dolayısıyla bu enstitünün şap aşısı üretmeyle ilgili kabiliyet ve kapasitesini artırmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda eğitim çalışmaları da yine bu enstitümüzün önemli görevlerinden bir tanesi. Şap hastalığına karşı verilen mücadele sadece ülkemiz hayvancılığı için değil, aynı zamanda bu ekonomik yönüyle pozitif anlamda gelişmesini sağlayan bir husus.

Özellikle hayvan hastalıklarıyla alakalı kayıpların ekonomimize çok ağır bedeller ödettiğini görüyoruz. Dolayısıyla hem buradaki arkadaşlarım hem de üreticilerimiz çok yoğun bir şekilde bu aşılama programlarına uyarak her iki türlü de zararın oluşmasına engel oluyorlar. Biz 17 Şubat'ta başlatmıştık aşılama kampanyasını. 13 Nisan itibarıyla da sona erecek gibi ancak araya bayramın girmesi ve diğer unsurlarla birlikte bunu 2 Mayıs'a kadar uzattık. Dolayısıyla buradan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize aşılama kampanyasını yaptırmamış olanların mutlaka bu süre içerisinde yaptırmalarına istirham ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK AĞIR CEZALARI UYGULAYACAĞIZ'

Son günlerde özellikle tavuk dönerle ilgili zehirlenme vakaları yaşandığını aktaran Yumaklı, "Bu ve benzeri konularda bir hassasiyet oluştu. Bizim açımızdan son derece memnuniyet verici bu hassasiyetin yükselmesi. Döner, yiyecek kültürümüzde önemli bir yerde. Tam bu üründen hareketle, şunun yasak olduğunu bütün üreticiler bilir. Siz bir gün bu ürünü satışa sundunuz ve akşam kaldı. Bunu ertesi gün satamazsınız, bu yasaktır.

Ancak maalesef kar hırsı, bunun bir sonraki günde çiğ etle beraber birlikte pişirilmesini sağlayacak ortamların oluşturulması ya da bozulmayla ilgili emarelerin tatla ilgili değişikliklerin elimine edilmesi için farklı türde sosların kullanılması gibi bir alışkanlık, son günlerde ortaya çıkmış oldu. Biz bunlarla ilgili de denetimlerimizi sıklaştırdık. Ben buradan bu tür işlere tevessül eden üreticileri uyarıyorum. Herhangi bir denetimde tespit ettiğimizde çok ağır cezaları uygulayacağız ve kapatma işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla lütfen zaten bildiğiniz bu konuda sizler de hassasiyet gösterin. Sağlığı tehditte düşürecek herhangi bir ürünü vatandaşlarımızın hizmetine sunmayın" diye konuştu.

'22 MİLYON LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULADIK'

Valilikler vasıtasıyla yerel yönetimlere uyarılarda bulunacaklarını belirten Yumaklı, "Daha doğrusu bir uygulama talimatı göndereceğiz. Özellikle fuar, tanıtım günleri panayır gibi etkinliklerde, gıda satış ve tüketim yerlerinin olması gereken hem hijyen kurallarından hem de o ürünlerin sunumuna kadar, ürünlerin içeriğine kadar nasıl olması gerektiği ile ilgili. Bu konuda çok yakın bir zamanda tekraren belki parça parça belki toplu bir şekilde bu bildirimi de kendilerine yapacağız ve bunları da ayrıca denetleyeceğiz.

Yine yöresel ürünler, organik ürünler, ekolojik ürünler tanımlarıyla satılan ancak bizim denetimlerimizde aslında bu şekilde olmadığı konvansiyonel bir şekilde üretildiği tespit edilen ürünlere dönük de denetimlerimiz devam ediyor olacak. 1 Nisan'da lokanta, fastfood ve kafe benzeri toplu tüketim yerlerine dönük başladığımız sektörel denetimlerimiz sürüyor. Bu kapsamda 10 günde, toplam 13 bin 691 gıda kontrolü gerçekleştirdik. 224 uygunsuzluk tespit ettik ve toplam 22 milyon lira idari para cezası uyguladık. Halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmadık, bakmayacağız" ifadelerini kullandı.

'5 GÜN BOYUNCA TEYAKKUZDA OLACAĞIZ'

Yumaklı, önümüzdeki 5 gün yurdun belli yerlerinde yaşanacak olumsuz hava koşullarının, tarımsal faaliyetleri etkileme potansiyeline sahip olduğunu aktararak, "Üreticilerimize, zirai don, dolu, aşırı yağış, sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda arkadaşlarımız tarafından yapılan uyarılara vatandaşlarımızın dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Meydana gelebilecek etkilenmelere karşı il ve ilçe müdürlüklerimize ve ALO TARSİM 172 Hattı'na ihbarda bulunmaları önem arz ediyor.

Biz de bütün il ve ilçe müdürlüklerimizdeki ekiplerimizle 5 gün boyunca teyakkuzda ve sahada üreticilerimizin yanında olacağız. Bu vesileyle, yüzde 70'e varan devlet desteği içeren Tarım Sigortası yapılmasının, bu tür afetlere karşı önemini de tekrar hatırlatmak isterim. Rabb’im ülkemizi her türlü afetten korusun" dedi.