Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada, TÜRKŞEKER'in 2023-2024 kampanya dönemini tarihi bir rekorla tamamladığını, 14 şeker fabrikası ile gerek pancar gerekse şeker üretiminde son 25 yılın zirvesine ulaştığını bildirdi. Yumaklı, 11 Eylül 2023 tarihinde Ereğli Şeker Fabrikası ile başlayan 2023-2024 kampanya döneminin 12 Mart 2024 tarihinde Ilgın Şeker Fabrikası ile tamamlandığını belirtti.

Yumaklı, "1998 yılından bu yana en uzun kampanya dönemini ortalama 155 günlük üretim dönemiyle başarıyla geçiren TÜRKŞEKER, tarihi bir rekor elde etti. Pancar ekiminden sökümüne üretimin her aşamasında geçimini pancar tarımından sağlayan üreticilerin yanında olan TÜRKŞEKER, 2023-2024 döneminde 40 bin 132 üreticiye 21 milyar TL ödeme yaptı. 2023-2024 kampanya döneminde 9 milyon 60 bin ton pancar işlenerek, 1 milyon 161 bin 100 ton şeker üretildi, yan ürün olarak da 418 bin 800 ton melas, 2 milyon 905 bin 709 ton yaş pancar posası elde edildi" dedi.

Şeker pancarı üretiminin, sözleşmeli üretim modeline en iyi örneklerden biri olduğunu belirten Yumaklı, "Bu tarihi başarıda emeği bulunan üreticilerimiz başta olmak üzere tüm sektör paydaşlarına ve TÜRKŞEKER personeline teşekkür ediyorum.

İnşallah bundan sonra da şeker pancarı üretiminde yüz güldürücü benzer sonuçlar almaya, üreticilerimizin çabası ve sektör paydaşlarımızın desteğiyle devam edeceğiz. Ülkemizi bu alanda bir adım daha ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.