Yerlikaya, Polis Müzesi Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda, Kurban Bayramı tatili süresince kaydedilen trafik verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trafiğin, terör, asayiş ve uyuşturucu gibi en önemli güvenlik problemlerinin başında geldiğini anlatan Yerlikaya, "önlenebilir halk sağlığı sorunu" olarak tanımlanan trafik kazalarını en aza indirmek için büyük bir çaba içinde olduklarını belirtti.

Yerlikaya, özellikle 9 günlük bayram tatillerinde Türkiye genelinde trafik akışının büyük ivme kazandığını aktararak, yollara çıkan araç sayısının arttığını ve sonuç olarak trafik kazalarında artış yaşandığını ifade etti.

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi uyarılarda bulunduklarını anımsatan Yerlikaya, gece ve gündüz çalışan trafik ekip sayılarını artırdıklarını ve denetim sayılarının da böylece arttığını söyledi.

Amaçlarının daha fazla işlem uygulamak olmadığına dikkati çeken Yerlikaya, "Biz sürücülerimize işlem uyguladığımızda inanın mutlu olmuyoruz. Ama değişmez bir gerçek var. Denetim sayıları arttıkça kaza oranlarında çok büyük düşüşler yaşanıyor. Yine radar sayılarını artırdık. Özellikle virajlı ve hız yapmaya müsait yollarda. Ulaşım altyapımız çok üst seviyelerde. Eğer trafik kurallarına uyarsak inanın kaza sayıları sürekli azalacak." diye konuştu.