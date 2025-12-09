Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 9. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'nde yaptığı konuşmada, etkinliğin "Hedef Net Sıfır Emisyon: Sürdürülebilir ve Dirençli Asfalt Yollar" temasıyla düzenlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları hizmetlere dikkati çeken Uraloğlu, son 23 yılda Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 300 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini, bunun yaklaşık 180 milyar dolarını kara yollarına harcadıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını 30 bin 14 kilometreye çıkardıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"8 bin 591 kilometre olan bitümlü sıcak karışımlı yol ağımızı 32 bin 708 kilometreye yükselttik. 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 838 kilometreye, 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 813 kilometreye yükselttik. 1714 kilometre olan otoyol uzunluğumuzu da 3 bin 796 kilometreye ulaştırdık.

Avrupa Birliği ülkeleriyle kıyaslandığında otoyol uzunluğunda Avrupa'da 6'ncı sıradayız ama son 10 yıldaki otoyol artış hızında Avrupa'da birinciyiz. 2028'in sonunda bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu da 4 bin 330 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz."

Uraloğlu, dünyada asfalt teknolojilerine ve hızlı uygulamalara verilen önemi gördüklerinde, Türkiye'nin attığı adımların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha anladıklarını ifade etti.

Japonya, ABD ve Avrupa ülkelerinin de hızlı bakım-rehabilitasyon projelerine milyarlarca dolarlık bütçeler ayırdığını vurgulayan Uraloğlu, "Biliyorlar ki kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir yol altyapısı, bir ülkenin ekonomik rekabet gücünün ve yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biri. Türkiye olarak biz de bu gerçekle hareket ediyoruz. KGM, gece gündüz demeden, trafiği minimum aksatarak yaptığı hızlı asfalt yenileme projeleriyle vatandaşımızın yolda kaybettiği zamanı en aza indirmeyi kendine şiar edinmiştir.

Gelişmiş teknolojileri kullanarak son yıllarda inşa ettiğimiz yüksek standartlı yollar insanımızın kara yolu ulaşımındaki beklentilerini en üst noktada karşılarken, yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli yolların yapılması hedeflerine paralel olarak, yol üstyapılarının teşkilinde, farklı iklim, arazi ve çevreye duyarlı, yapım ve bakım maliyeti düşük asfalt imalatlarının gerçekleştirilmesi de önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, kalıcı deformasyonlara karşı yüksek dayanım gösteren taş mastik asfalt kullanımının, son yıllarda kara yollarında yaygın şekilde kullanılmaya başlandığını aktararak, geleneksel astar malzemelerine alternatif, çevreye duyarlı ve insan sağlığı için daha az risk teşkil eden su bazlı astar emülsiyonlarının kullanımını da sağladıklarını söyledi.

Yüksek performanslı BSK kaplama türleri ve bitümlü bağlayıcı türlerini AR-GE projeleri sonucunda uygulamaya alıp yaygınlaştırarak yol ömürlerini uzattıklarını, bakım maliyetlerini düşürdüklerini ifade eden Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Hem yüksek performans hem de ekonomik fayda elde ettik. Asfalt üretiminde net sıfır karbonlu uygulamalara geçiş için öncelikle doğal kaynak kullanımını azaltmak üzere döngüsel ekonomi eylem planımız kapsamında da yol yapım ve bakım süreçlerinde geri kazanılmış asfaltın alternatif hammadde olarak kullanımına yönelik mevzuat çalışmalarımızı hızlandırıyoruz. Asfalt üretim ve uygulamalarında düşük emisyonlu yeni malzeme ve teknolojilerle ekipmanların geliştirilmesini desteklemek üzere yeşil finansman araçlarının kullanılmasını da teşvik ediyoruz."

Uraloğlu, Bakanlık olarak ulaştırma altyapısında ömür döngüsü maliyetini azaltmayı, uzun ömürlü yollar inşa etmeyi ve çevresel etkiyi en aza indirmeyi temel öncelik haline getirdiklerine dikkati çekerek, bu doğrultuda standartlarla sürdürülebilir ve dirençli inşaat tekniklerini ve yenilikçi malzemeleri desteklediklerini bildirdi.

"Enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağlıyoruz"

Bu yaklaşımla, ekonomik verimliliği sağlarken Türkiye'nin ulaşım altyapısının dayanıklılığını da artırdıklarını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda üretim ve uygulamalarda enerji verimliliğini artıracak enerji yönetim sistemlerinin sektörde yaygınlaşmasını sağlıyoruz. Üretim tesislerinde, akıllı enerji yönetimi ve otomasyon gibi düşük karbonlu üretim tekniklerini teşvik ederken asfalt üretiminde enerji tasarrufu sağlayan emisyonları azaltan ılık karışımın yaygınlaşmasını destekliyoruz. Sürdürülebilir ulaştırma, yalnızca çevresel bir zorunluluk değil, aynı zamanda teknolojik yenilikler, ekonomik verimlilik ve uluslararası rekabet açısından büyük bir fırsattır. Asfalt üretim sektörü, üreticileri, yüklenicileri, tedarikçileri, akademisi ve kamu kurumlarıyla bu dönüşümde kilit rol oynamaktadır. Ortaya koyduğumuz ortak vizyonla sektörümüzü geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek hale getireceğiz."

Uraloğlu, Türkiye'nin, altyapı yatırımlarında nasıl dünya çapında bir başarı hikayesi yazdıysa sürdürülebilir ve iklim dostu ulaştırma alanında örnek bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Bugüne kadar kara yolu üstyapılarının performansını ve ömrünü artırırken iklim değişikliği etkisinin sınırlandırılması, trafik güvenliğinin iyileştirilmesi, çevre kirliliği ve gürültüyü azaltmaya yönelik önemli kazanımlar elde ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kazanımlardan gelen tecrübelerin paylaşılması, teorik ve pratik çalışmalarla ilgili yeni bulguların ortaya konulması ve karşılaşılan problemlerin çözüme kavuşturulması açısından bu sempozyumu değerli bir platform olarak görüyorum. Asfalt sektörüyle ilgili sadece ulusal değil, küresel düzeydeki gelişmeleri ve yenilikleri de ilgili taraflarla paylaşarak sektörü güçlü ve doğru bir yol haritasıyla daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak çalışmalarınızda her zaman destekçiniziz. Birlikte güçlü projeler üretmeye, yenilikçi çözümler geliştirmeye ve işbirliği kültürünü büyütmeye devam edeceğiz."

Etkinlikte, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve Türkiye Asfalt Müteahhitleri Derneği Ayberk Özcan da birer konuşma gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, konuşmaların ardından, sempozyum sergisinin açılışını da yaptı.