(CHP'de para sayma görüntüleri soruşturması) Savcılık bu paraların kaynağını elbette ki soracaktır, sorgulayacaktır. Çünkü kamuoyunda büyük bir tereddüt ve tepki ortaya çıktı. Eğer bir suç varsa, bir kara para varsa, bir suçtan kaynaklanan gelir varsa tüm bunlar ortaya çıkacaktır.

Bizim savcılığa talimat vermemiz söz konusu değil. Savcılık benim beyanatımdan önce zaten soruşturmayı başlattı. Benim yargıya talimat vermem, savcılığa talimat vermem söz konusu olamaz.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sahaya inen ve saldıranlarla ilgili görüntüler inceleniyor. Mevzuatımız gerekli cezaları öngörüyor. Buna rağmen 'Acaba para cezalarında, hapis cezalarında yeniden bir düzenleme ihtiyacı var mı, yok mu?' konusunu değerlendirdik. Bir taslak çalışmamız oluştu. Seçim sonrası Meclis'imizin takdirine sunacağız.