Nişancı Ortaokulu açılış töreni Eyüpsultan’da düzenlendi. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, AK Parti İstanbul milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı. Açılış töreni İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Nişancı Ortaokulu'nun açılışı yapıldı.

"HAYIRSEVERLERLE 3 BİN DERSLİK PROTOKOLÜ İMZALADIK"

Açılış töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Büyük bir felaket atlattık 6 Şubat'ta. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar, bizim yaptırdığımız okulların hemen hemen hiçbir tanesinde yıkım olmadı. Bu da bakanlık olarak işe nasıl sahip çıktığımız gösteren birşey. Şu an Türkiye genelinde bizim yaptığımız okulların tamamı deprem açısından depreme dayanıklı ve konfor açısından hemen hemen bu okul konforunda.

Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Dünyada demokratikleşme göstergeleri açısından eğitim öğretimin genel bütçeden aldığı pay bir örnek olarak gösterilir. İktidarı, Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde eğitim öğretim süreçlerine genel bütçeden en fazla payı ayıran Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum.

Kendisi son kabinede 'Yaz aylarını boş geçirmeyeceğiz, güçlendirme ve bakım onarım yapılması gereken bütün okulları tertemiz yapacağız, Eylül ayında o şekilde başlayacağız.' diyerek talimat verdi. 2023 yılı Haziran ayından itibaren yılın ikinci yarısında yaklaşık 3 bin derslik protokolünü hayırseverlerle imzaladık" dedi.

"DEPREM RİSKİ OLAN HEMEN HEMEN TÜM OKULLAR DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

AK Parti İstanbul milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Biz istiyoruz ki çocuklarımız güzel okullarda okusun, öğretmenlerimiz güzel okullarda hizmetler versin, yine biz istiyouz ki, aileler geldikleri zaman çocukları emin okullara teslim etsinler.

İstanbul’da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde deprem riski olan, deprem riski olduğu düşünülen, kentsel dönüşüm alanında bulunan hemen hemen tüm okullar dönüştü ve dönüştürüldü. Hepsi bir toplanma alanıdır; hepsi bir hizmet alanıdır. İnanıyoruz ki çocuklarımız güzel okullarda okuyacaklar ve öğretmenlerimizin elinde büyük Türkiye’yi daha büyük bir Türkiye haline getirecekler" dedi.