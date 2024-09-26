Bakan Şimşek’ten Sert Tepki

Düğünle ilgili kamuoyunda oluşan olumsuz havanın ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, duruma el koyarak kapsamlı bir inceleme başlatılması talimatını verdi. Bakan Şimşek'in, "Gereği neyse yapılacak" diyerek konunun ciddiyetini vurguladığı bildirildi.

Finans Dünyasında Kargaşa Yaratan Düğün

Mustafa Aydın ve Nilüfer Özmen'in İstanbul Şişli'deki Radisson Blu Hotel'de gerçekleştirdiği düğüne, BDDK'nın denetlediği birçok banka ve finans kuruluşu davet edildi. Düğün, katılımcıların takı verme konusunda ne yapacakları hususunda belirsizlik yaşamasına neden oldu ve bazı bankalar yüksek bütçeler belirledi.

Takı Törenü Uzun Süre Devam Etti

Düğün sırasında saatler süren takı merasiminde, banka genel müdürleri ve finans şirketi yöneticileri gelin ve damadı tebrik ederek cömert takılarını kutulara bıraktı. Dikkat çeken bir diğer husus ise, takı kutularının defalarca doldurulup boşaltılmasıydı.

Gözler Düğündeki İddialarda

Bazı banka yöneticilerinin 10 bin dolarlık takı takmaları gibi çarpıcı iddialar, düğünün gündem olmasını sağladı. Bu durum, finans dünyasında ciddi tartışmalara yol açarken, Bakan Şimşek’in talimatı da konunun derinlemesine inceleneceğini gösteriyor.