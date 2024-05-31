Bakan Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı 1'inci çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Şimşek, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdüğünü ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Uyguladığımız rasyonel, öngörülebilir ve kurala dayalı politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir bir büyümeye doğru ilerliyor.

İç talebin büyümeye verdiği katkı 4,1 puan iken, net dış talebin katkısı 5 çeyrek sonra pozitife dönerek 1,6 puan oldu. Aynı dönemde yatırımlar yüzde 10,3 artarken, makine ve teçhizat yatırımları aralıksız büyümesini 18'inci çeyreğe taşıdı. Mal ve hizmet ihracatı yüzde 4 büyüdü. Sanayi katma değeri yüzde 4,9 arttı. Yüksek teknolojili üretimin bu dönemde yıllık yüzde 21 büyüme kaydetmesi katma değer artışı için cesaret verici" dedi.

'VATANDAŞIMIZIN REFAHINI KALICI OLARAK ARTIRACAĞIZ'

İlk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 46 bin kişiye ilave istihdam sağlandığını kaydeden Şimşek, "Mevsimsel düzeltilmiş işsizlik oranı son 44 çeyreğin en düşük seviyesi olan yüzde 8,7'ye geriledi. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor. 2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz.

Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler ve hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona önemli katkı sağlayacak. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" değerlendirmesinde bulundu.