Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevre Kanunu kapsamında çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve daha temiz bir çevrede yaşanabilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlere desteklerini sürdürüyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Bakan Özhaseki, 2023 yılında 2 bin 802 çevre projesine 4,5 milyar TL destekte bulunduklarını belirterek, "Daha temiz, yaşanabilir ve yeşil bir çevre için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

'DÜZENLİ DEPOLAMA SAHALARI 93'E YÜKSELDİ'

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda atık su arıtma tesisi, yağmur suyu, kanalizasyon, katı atık tesisleri ve atık su arıtma tesisi enerji teşvikleri gibi çevre altyapı projelerine destek sağladıklarını ifade eden Özhaseki, çevre altyapı projelerinin yanı sıra millet bahçesi, çevre düzenlemesi, sokak sağlıklaştırılması, bisiklet yolu, hava kalitesinin iyileştirilmesi ve çevre kirliliğinin giderilmesine yönelik projelere de nakdi destek verdiklerini kaydetti.

Bakan Özhaseki, Katı Atık Programı Projeleri (KAP) ile AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Programı çerçevesindeki Çevre Altyapı Projelerinin Ulusal Katkı Payları ve atık su arıtma tesisleri enerji teşviklerine de çevre yatırımları kapsamında nakdi destek sağladıklarını hatırlattı.

Belediye atıklarının yönetimine ilişkin olarak gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda düzenli depolama sahalarının sayısında da önemli bir artış sağlandığını belirten Özhaseki, "1994 yılında 2 olan düzenli depolama sahası sayısı, bugün itibarıyla 93'e yükseldi. Bu tesisler ile 1241 belediyeye düzenli depolama hizmeti veriliyor" ifadelerini kullandı.