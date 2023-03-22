Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"17 BİN 902 KONUTUM TEMELİ YARIN ATILIYOR"

"Duldakiroğlunda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.

"MİLLETİMİZİN BAŞINI ÖNE EĞMEYECEĞİZ"

Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi. Elazığ’da, Malatya’da ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. Aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

İnşallah onlarla birlikte vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."