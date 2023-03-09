CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, bölgede yapılan çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. 1 milyon 701 bin binanın hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Kurum, orta hasarlı olarak tespit binaların da yıkılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları özetle şöyle:

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde hepimizi derinden üzen bir deprem ile sarsıldık. İlk andan itibaren hepimiz Ankara'daki AFAD koordinasyon merkezine gittik. Biz buradaki arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından diğer illere de gittik. 11 ilimizi ilçelerimizi köylerimizi gözeterek yapıyoruz çalışmaları. Hepsinde eş zamanlı olarak yapıyoruz çalışmalarımızı.

Bütün işleri bir koordinasyon içinde yürütmemiz gerekiyor. Hepimiz deprem bölgelerine gittik. Ne yapmamız gerektiğini daha yolda kurguluyorsunuz. Koordinasyon merkezleri kurduk tüm illerde. Süreci AFAD koordinasyonu ile yürütmek için. Birinci işimiz arama kurtarma sürecini yürütmek. Bu arama kurtarma personoli ilk saatten itibaren artarak faaliyetlerine başladı. Bizim en önemli işimiz arama kurtarma ekiplerini yönlendirmek ve yönetmek. Çünkü orada zamanla yarışıyorsunuz. Tabi çadırkent, beslenme ve barınma çalışmalarını başlattık. Ne yapmamız gerekiyordu? Buradaki kalıcı barınma ihtiyacını giderecek çalışmalara başlamak. 11 ilde 360 bin üzerinde çadır kuruldu. Çadırdan artık konteynera geçiyoruz. Çadırı verdiğimiz gün konteyner kentlerin yapımına başladık. Tabi bunları yapmak için önce alt yapısını yapmanız gerekiyor.

Bir depremzede olarak çadır kentte, konteyner kentte yaşasaydınız, ne olmasını isterseniz onun inşasını hızlı bir şekilde yapın dedik ekip arkadaşlarımıza. Tamamlandıkça vatandaşlarımızı çadırlardan konteynerlara alacağız. Biz ilk zamanlar enkazların başına da çadır kurduk. Vatandaşlarımız enkaz başında beklemesin diye.

Çadırlardan en kıza zamanda konteynerlara geçireceğiz. Benim eşim de Düzce depreminde 1 yıl çadırda kaldı. Depremzedeydi. Sonuçta vatandaşımızın yaşam standardını normale getiremeyiz ama en iyisini yapmak zorundayız. Yığma malzeme, çelik gibi malzemelerden de yapıyoruz konteynerları. 11 ilimizde nerede ihtiyaç varsa, AFAD'ın kurduğu, bağışçıların kurduğu yapıların kurulumunu başlattık. Prefabrik, tuğla, çelik de var içlerinde.

Taşınma ve kira yardımları var Cumhurbaşkanımızın açıkladığı. Vatandaşlarımıza soruyoruz, siz konteyner mı istiyorsunuz? Kira yardımı mı istiyorsunuz? Hedefimiz 1 yıl içinde ağır hasarlı ve yıkık binaların hepsinin inşa sürecini yürütmek. Nasıl ki çadırdan konteynera geçildiyse oradan da kalıcı konutlara geçireceğiz.

Bölgede incelenmeyen bina kalmadı. Artçılar sonrası bakılan binalara tekrar bakılması gerekiyor. Yapılan hasar tespitleri konusunda ne durumdayız? 1 milyon 700 bin bina incelendi. 5 milyon 10 bin de bağımsız bölüm incelenmiş oldu. 277 bin bina acil yıkılacak ağır hasarlı ya da yıkık durumda. Depremin ilk günlerinde biz bir simülasyon yaptık. Biz 500 bin konut olabileceğini depremin ilk haftası öngördük.

Orta hasarlılarda güçlendirilebilecek binalar olduğu gibi yıkılabilecek binalarımız da var. Cumhurbaşkanımız bize güçlendirme yapmadan yeniden yapılsın talimati var. Orta hasarlıları da ağır hasarlılar ile aynı statüye koyacağız. 653 bin konut yapılacak. 1 yıl içinde, hatta daha önce bitireceğimiz konutlar da olacak.

Attığımız her adımda, bilim insanların görüşlerini fikirlerini hep alıyoruz. Bu yeni bir şey de değil. Geçmişten bu yana yapıyoruz. Zemine bakıyoruz etüt çalışmalarında. Fay hatları yakınlarında yıkımın büyük olduğunu görüyoruz.

SÜPERHABER