Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum binlerce vatandaşın beklediği haberi duyurdu.
Bakan Kurum duyurdu! TOKİ ödemelerinde yüzde 25 indirim 24 Nisan'da başlıyor
Sosyal medya hesabından konu ile alakalı açıklamada bulunan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:
TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi.
24 nisanda başlıyoruz!
TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.