‘Van İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları’ programı dahilinde Vanlılarla bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, AK Parti Van İl Başkanlığı’nda açıklamalarda bulundu.

GÜRAY: GENÇ NÜFUSA NİTELİKLİ İSTİHDAM SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Programın açılış konuşmalarını gerçekleştiren AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, “Partimizin tüm Türkiye’de Eylül ayı boyunca koordine ettiği ve başlattığı ‘Türkiye Buluşmaları’ kapsamında 13 ilçemize de hareket ederek gün boyunca programlara eşlik edeceğiz. İlimiz çok geniş yüz ölçümüne sahip, bölgenin lokomotifi sayılabilecek, geçmişte kadim bir tarihe başkentlik yapan köklü bir il. İlimizin genelinden bahsedecek olursak; genç nüfus ortalamamız yüzde 21 ila 22 arasında, ülkenin en genç beş kenti arasındayız.

Dolayısıyla potansiyeli yüksek bir iliz ama ülke genelinde de bakılınca işsizlik anlamında diğer illerin biraz önünde. Bizler özellikle nitelikli istihdam noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Van özelinde işsizlik rakamlarının yüksek olmasının temel sebeplerinden biri kentleşmenin çok hızlı ve demografik yapının çok kalabalık olmasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Yapılan çalışmalarla beraber genç nüfusa nitelikli istihdam sağlamaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

BAKAN IŞIKHAN: VAN BİR MEDENİYET HAVZASI

AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk, AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Kadın Kolları il ve ilçe temsilcileri, Gençlik Kolları il ve ilçe temsilcileri ile çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Yapacağımız istişarelerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Işıkhan; “Hamdolsun, şehre ayak bastığımız andan itibaren Van’ın samimiyetini, muhabbetini derinden hissettik. Van, bir medeniyetler havzası olması sebebiyle, kadim kültürü, tarihi, coğrafyası ve doğasıyla hem bölgemizin hem de ülkemizin yükselen bir değeri haline gelmiştir. Devletimiz, bugüne kadar yapılan 167 Milyar lirayı aşan yatırımla Anadolu’nun sınır kapısı konumunda olan şehrimizin değerine değer katmıştır.” diye konuştu.

“VAN’I GELİŞTİRMEYE, BÜYÜTMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Sadece Van’a yönelik çalışma hayatı yatırımlarımız dahi 4 milyar lirayı aşmış durumda… Maalesef Van, 2011 yılında yaşadığımız büyük deprem felaketiyle yerle bir olmuş, hem büyük can kayıpları hem de maddi kayıplar yaşamıştık. Ancak hükümet olarak tüm imkanlarımızı seferber ederek çok kısa bir zamanda şehri adeta yeniden inşa ettik, ayağa kaldırdık. Aynı şekilde bu güzel şehri terör belasından temizleyen yine AK Parti oldu. Tehditle, şiddetle, yapılan her eseri yakıp, yıkıp, yok ederek şehirlerimizi yaşanmaz hale getirenlere rağmen Van’ın içindeki cevherden hiçbir zaman umut kesmedik. Kadim yurdumuzun her kilometrekaresi için cansiperane bir mücadele verdik. İnşallah bundan sonra Van’ı daha da geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

“AŞKLA ÇALIŞAN YORULMAZ”

Bakan Işıkhan konuşmasında şu sözleri kullandı; “Terörle destekçiliğiyle, sosyal medya ve algı belediyeciliğiyle günü kurtarmaya çalışanlar karşısında, biz devlet olarak bu şehri; kan dökmeyi, kaosu ve halk düşmanlığını kendine siyasi ilke edinmiş terör odaklarının merhametine terk etmeyeceğiz. Peki, bunu nasıl yapacağız? AK Parti’nin büyük şehirlerden en ücra beldelere, köylere varıncaya kadar, ülkemizin her bir köşesine hizmet ulaştırma azmiyle; kimliği, görüşü ne olursa olsun ülkemizin her bir ferdini baş tacı yapan millet sevdamızla yapacağız. 23 yıldır vatan millet sevdamıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıklıkla dile getirdiği o güzel ifadeyle; ‘aşkla çalışan yorulmaz’ diyeceğiz ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz…”

“İŞÇİLERİN HAKKINI KORUMAK İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLARI ATTIK”

Van’da işten çıkarılan işçilerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, “Seçimlerden sonra Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti; ben de açıkça uyardım. Belediye işçilerinin ekmeğiyle oynamayın dedim. Ama maalesef bazı belediyelerde, binlerce işçinin, emekçinin, ekmeğiyle oynandı. Belediye yönetimlerinin kadrolaşma adına binlerce işçiyi haksız yere işten çıkardığı bir tabloyla karşılaştık. Bizim için her işçi, her emekçi, alın teri döken her insan, kutsaldır. Kimsenin; çalışanların emeğini, ekmeğini heba etmeye, umutlarını kırmaya hakkı yoktur.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, bu süreçte durumu yakından takip ettik, etmeye devam ediyoruz. Belediyelerin aldığı keyfi kararlar karşısında harekete geçerek kapsamlı bir teftiş başlattık. Teftişler sonucunda gördük ki, işten çıkarılan binlerce işçi, haksız bir şekilde mağdur edilmiştir. Bu nedenle ilgili belediyelere ciddi para cezaları kestik ve işçilerin haklarını korumak adına gereken tüm adımları attık. Bu karanlık tablonun yaşandığı belediyelerden ikisi de maalesef Van’da; Van Büyükşehir Belediyesi ve İpekyolu Belediyesi. Bizim anlayışımız şu; emek ve alın teri siyasetin malzemesi olamaz. Biz, işçinin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve herkesin ekmeğine sahip çıkmakla mükellefiz” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan; “Gerek Van’da; gerek diğer illerde yaşanan bu işçi kıyımını asla görmezden gelmedik, gelmeyeceğiz. Haksızlığa uğrayan işçilerimizin hakkını sonuna kadar savunacağız. Ayrıca, işçilere bu hukuksuzluğu yapan belediyelerin neredeyse tamamı; sözde ‘emekçinin yanında’ olduğunu söyleyen; emek üzerinden siyaset yapan partiler” dedi.

“ İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERE YÖNELİK BELEDİYELERE CEZA KESTİK”

İşten çıkarılan işçilere yönelik, belediyelere çeşitli yaptırımların uygulandığını belirten Bakan Işıkhan, “Bu partilerin ‘emekten yana’ olduklarını iddia etmeleri ne kadar yalansa, işçilerin haklarını hiçe saymaları da o kadar acı vericidir. Halkın güvenini suiistimal eden bu anlayışın, gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduk. Ama kimse merak etmesin, biz devlet olarak her zaman mağdurların yanındayız. Hukuk çerçevesinde bu haksızlıkların peşini bırakmayacağız. Gereğini yapacağız. Nitekim yapıyoruz da. Sendikal baskı, toplu işten çıkarma, ayrımcılık gibi konularda incelemelerini tamamladığımız 16 belediyeye 25 milyon 700 bin lira idari para cezası adımını attık.

Bunun yanında, işçilere ödenmeyen 118 milyon liralık işçi alacağının 49 milyon lirasının ödenmesini sağladık. Kalan 69 milyon liranın da işçilere ödenmesi için idari yönden adımları attık. Bunu da ödeteceğiz. Ayrıca, konusu suç teşkil eden eylemler için de bakanlık olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Hukuken emekçilerimizin yanında, takipçisi de olacağız.

Nitekim en son bildiğiniz gibi Van’da haksız yere işten atıldığı için 21 işçimiz mahkeme yoluyla işlerine iade edildi. Diğer vatandaşlarımızın da bu hukuki süreçte yanlarındayız. Bunlar gibi teftişlerimizin devam ettiği belediyeler var. Oralarda da eğer bir hak gaspı tespit edersek gerekeni yapacağız. Bu konuda son söz olarak şunu söylüyorum. İşçilere, emekçilere bu zulmü reva görenler; bir daha ağızlarına ‘emek’ ve ‘emekçi’ lafını almasınlar. ‘Biz emek dostu partileriz’ demesinler.” şeklinde konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan sözlerini şu cümlelerle tamamladı;

“Her adımını vatandaşlarımızla istişare içerisinde atan teşkilatımıza yakışır şekilde 81 ilde Türkiye Buluşmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Kıymetli milletvekillerimizle, MKYK Üyelerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla, birlikte Vanlı hemşerilerimizi ziyaret edip hasbihal edeceğiz. Şehrimizin ihtiyaçlarını, talep ve sorunlarını bir bir tespit edeceğiz. Sorunların çözümünü yine Vanlı hemşerilerimizle birlikte arayacağız. Biliyorsunuz Türkiye Yüzyılı vizyonumuza giden, her günü çok kıymetli bir zaman diliminden geçiyoruz. Hem içeride hem de dışarıda siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamak, büyüme evresinde olan ülkemiz için hayati bir önem taşıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak gerek merkez teşkilatımızda ve gerekse İl Müdürlüklerimizde kapılarımızın sizlere daima açık olduğunu bilmenizi isterim.”