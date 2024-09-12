AK Parti tarafından düzenlenen ‘Türkiye Buluşmaları’ programı kapsamında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan yarın (Cuma) Van’a geliyor.

‘Van İçin Her Daim Birlikte Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları’ programı dahilinde Vanlılarla bir araya gelecek olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, yarın sabah saatlerinde AK Parti Van İl Başkanlığı binasında partililerle buluşacak.

Bakan Işıkhan’ın Van programının detayları ise henüz paylaşılmadı.