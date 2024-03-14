Bakan Işıkhan, Ankara'da Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılının Kadınları, Kadın İstihdam Sistemi İş-Pozitif Tanıtım Programı ve İstihdam Fuarı'na katıldı.

Programda Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta ile Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve çok sayıda davetli yer aldı. Projeye ilişkin tanıtım filmi gösterildikten sonra AK Parti'li Usta bir konuşma yaptı. Usta, her kadının kapasitesi olduğuna, içinde müthiş bir sır olduğuna ve isterse bu sırlarla, bu kapasiteyle her şeyi başarabileceğini belirterek, "22 yıllık iktidarımızda da hep kadınlarımıza inandık.

Kadınlarımızın hayatın içerisinde, toplumsal hayatın, sivil toplumda, siyasette, ekonomide, iş hayatında işin öznesi olarak kabul ettik. O yüzden de her türlü imkanı ve fırsatı kadınlar için sunmaya çalıştık. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan her kadınımızın inancıyla, gücüyle Türkiye'yi yeni yüzyılımızda çok daha güçlü bir Türkiye haline geleceğiz. Üreteceğiz, ürettiklerimizle gurur duyacağız. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan İş-Pozitif'le beraber kadın istihdamını OECD ülkeleri üst sıralarına taşımayı başaracağız" dedi.

'KADINLARIN AKLINA, FİKRİNE VE VİZYONUNA İHTİYACIMIZ VAR'

Bakan Işıkhan ise, kadını toplumun kurucu unsuru olarak gören, baş tacı yapan bir inanç ve kültürden geldiklerini vurgulayarak, "Yeni bir kadın istihdam seferberliği için ilk adım olarak gördüğümüz önemli bir projeyi daha hayata geçirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda projemizi doğudan batıya, güneyden kuzeye her il ve bölgemize anlatmak üzere yola çıktık.

Projemizi başlattığımız 9 Şubat'tan bu yana yaklaşık 1 ayda 45 bin kadını işe yerleştirdik. Biz biliyoruz ki geleceğin güçlü Türkiye'sine giden yol; kadın, erkek, her bir insanımızın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde fırsatları ölçüsünde yer aldığı topyekun bir seferberlik şuurundan geçmektedir.

Nüfusumuzun yaklaşık yarısını oluşturan kadınların gücü olmadan sürdürebilir kalkınma hedeflerini ulaşmamız mümkün değildir. Geçmişten günümüze binlerce yıldır olduğu gibi önümüzdeki yüzyılda da kadınların aklına, fikrine ve vizyonuna ihtiyacımız var. Bu sebeple projelerimiz ve programlarımızda kadın istihdamını önceliyoruz" diye konuştu.

'PROJEYLE KAYIT DIŞILIĞIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLACAĞIZ'

Son 21 yılın rakamlarına bakıldığında 13 milyonu aşkın kişinin İŞKUR vasıtasıyla iş bulduğunu ve bunlardan 4 milyondan fazlasının kadınlar olduğunu aktaran Işıkhan, İŞKUR'un aktif iş gücü programlarından yararlanan yaklaşık 5 milyon kişiden 2 buçuk milyonunun da yine kadınlardan oluştuğunu söyledi. Işıkhan ayrıca, çalışma hayatında kayıt dışılığın en büyük problemlerden biri olduğunu söyleyerek, "Kayıt dışılık özellikle kadınların sosyal güvenliğini, geleceğini, emeğini tehdit etmekte.

Bu projeyle inşallah bu tür problemlerin de önüne geçmiş olacağız. Böylece, kadınların kayıtlı çalışma hayatına aktif olarak katılımlarının artırılması, hibe, teşvik, kredi ve muafiyetler aracılığıyla kadın girişimciliğinin yolunun açılması ve aynı zamanda işverenlerin de teşvik edilmesine önemli bir katkı sağlamış olacağız. Kadın istihdamı aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonominin tesis edilmesinin yanı sıra sosyal uyum ve katılımı da beraberinde getirecektir" ifadelerini kullandı.