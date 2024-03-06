Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Ofisi tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle Ankara'daki bir otelde 'İlerleme İçin Kadınlara Yatırım Etkinliği' düzenlendi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ve beraberindeki heyet katıldı.

Burada konuşan Bakan Göktaş, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değinerek, "Bu saldırılar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimizin yüzde 70'ine yakını kadın ve çocuklardan oluşuyor. UN Women ve UNFPA'nın tahminlerine göre bir milyonu aşkın kadın ve kız çocuğu yerinden edildi.

Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin de dile getirdiği gibi; insanlığın zulüm ile bükülen belini mazlumlar arası ayrım gözetmeden doğrultabiliriz. Bu anlamda kimsenin geride bırakılmadığı bir dünya, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış için üzerimize çok büyük bir sorumluluk düşüyor.

Şuna inanıyoruz ki kadınların barış sürecinde aktif bir şekilde yer almaları başarıyı da beraberinde getirecektir. 11 Mart'ta başlayacak Birleşmiş Milletler 68'inci Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında bu duygumuzu dile getireceğiz. Biz Türkiye olarak, dünyanın geleceği için kadınların ve kız çocuklarının güvenli ve sağlıklı bir hayata sahip olmaları için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceğiz" dedi.

'KADIN, ÜLKELERİN GELECEĞİNDE ÇOK ETKİLİ BİR ROLE SAHİPTİR'

Kadının aile birliğinin temeli, toplumun vazgeçilmez ve önemli bir parçası olduğunu dile getiren Bakan Göktaş, "Sevginin, şefkatin ve sağduyunun simgesi olan kadın, ülkelerin geleceğinde çok etkili bir role sahiptir. Bir ülkenin kalkınması, nesillerin sağlıklı ve güçlü yetiştirilmesi, kadınların eğitim seviyesi, iş gücüne katılımı ve ekonomik özgürlükleriyle doğru orantılıdır.

Bugün Türkiye'de kadınlar, ülkemizin her alanda gelişmesine katkı sunan ve bizleri her daim gururlarından başarılara imza atmaktadır. Türkiye olarak, özellikle son 22 yılda, kadınların siyasal, sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin yer almaları için büyük atılımlar gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve refahının artırılmasında önemli kazanımlar elde ettik" diye konuştu.

'KADIN İSTİHDAM ORANINI YÜZDE 25'E ÇIKARDIK'

12'nci Kalkınma Planı'nda, kadınların her türlü fırsat ve imkandan eşit biçimde yararlanmalarını temel amaç olarak belirlediklerini, bunun yanı sıra Orta Vadeli Program çerçevesinde kadınlara ve kız çocuklarına yeni beceri ve yeteneklerin kazandırılması için özel programlar geliştireceklerini kaydeden Göktaş, "Çalışmalarımız sonucunda bugün kadın istihdamı ve iş gücüne katılımında önemli bir mesafe katettik.

Türkiye'nin genel istihdam oranı yüzde 12 artarken, kadın istihdamı oranını yüzde 25'e çıkardık. Bu oranları artırmak için çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimler ve KOBİ destekleriyle kadın girişimcileri destekliyoruz. Bu kapsamda 0-3 yaş arası çocuklara yönelik Mahalle Odaklı Kreş Modelimizle bakım ve eğitim hizmeti veren kurumların sayısını artırmak için çalışıyoruz.

Ülke geneline yaygınlaştıracağımız bu model ile kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapmak zorunda kalmalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz. Ayrıca hayata geçirdiğimiz Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi ile 10 bin kadına danışmanlık ve eğitim hizmeti verdik. 8 Mart’ta açıklayacağımız 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile de kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız" ifadelerini kullandı.

'ŞİDDETE SIFIR TOLERANS' İLKESİYLE MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ'

Ardından kadına yönelik şiddete değinen Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin fiziksel, psikolojik ve ekonomik boyutları olan küresel bir sorun olduğunu işaret ederek, "Türkiye olarak, bu sorunun tüm bu boyutlarını göz önünde bulundurarak 'şiddete sıfır tolerans' ilkesiyle mücadelemizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz.

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kanunu ile bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahibiz. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4'üncü Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri vermeye devam ediyoruz.

Açacağımız yeni merkezlerle hizmetlerimizi daha da yaygınlaştıracağız. Bugün 149 kadın konukevinde misafir ettiğimiz kadınların toplumsal ve ekonomik hayata daha güçlü bir şekilde yeniden katılımlarına destek oluyoruz. Kadına yönelik şiddetle mücadele siyaset üstü bir meseledir. Bu soruna asla müsamaha göstermedik, göstermeyeceğiz" dedi.