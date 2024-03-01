Gençlerin sanatsal etkinliklerden ücretsiz veya indirimli faydalanabileceği GençKart uygulaması Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gençlerimize müjde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği GençKart uygulamasını bugün başlattık.

Bakan Ersoy: GençKart uygulamasını bugün başlattık

Gençlerin her daim yanında olan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'müzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezi'ne, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere, ücretsiz yararlanabilecek.

18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.