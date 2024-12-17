Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Van Kapıköy Gümrük kapısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bolat; "Van Kapıköy Gümrük Kapısı yenilenmişti. İranlı turistlerin yoğun olarak kullandığı bir kapımız. Ticari araçların geçişine açılmasını çok istiyoruz. Geçen hafta çarşamba günü Tahran'da resmi ziyaretteydim. İranlı mevkidaşlarıma bu konuda özellikle istekte bulundum. Onlar da bu 40 kilometrelik yolun yapımı konusunda çalışacaklarını söyledi. Bu kapının açılması için bastırmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA