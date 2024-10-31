Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş birliğinde üretilen eylül ayı dış ticaret verilerine göre; ihracatın yüzde 1,9 oranında azalışla 22 milyar dolar olduğunu belirtti. 2024 yılı ilk 9 ayında ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 oranında artarak 191,8 milyar dolar olduğunu kaydeden Bakan Bolat, "2024 Eylül ayı itibari ile yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 260,5 milyar dolara ulaşmıştır.

2024 Eylül ayında ithalat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında azalarak 27,1 milyar dolar olurken, yılın ilk 9 ayında ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 oranında düşerek 252,2 milyar dolar olmuştur. 2024 Eylül ayında yıllıklandırılmış ithalatımız bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 oranında düşüşle 339,6 milyar dolara gerilemiştir. Böylelikle yılın ilk 9 ayında dış ticaret açığı yüzde 31,1 azalışla 60,4 milyar dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 8 puan artışla yüzde 76'ya yükselmiştir. 2024 yılının ilk 9 ayında turizm gelirleri 46,9 milyar dolar ile rekor bir seviyeye yükselmiştir" dedi.

'TAKVİM ETKİSİ 1 MİLYAR DOLAR NEGATİF ETKİ YAPTI'

İhracatın eylül ayında sınırlı gerilemesinin ilk nedeninin takvim etkisi olduğunu kaydeden Bolat, "Söz konusu takvim etkisinin ihracatımız üzerinde yaklaşık 1 milyar dolar negatif etki yaptığı hesaplanmaktadır. Diğer yandan altın ve enerji ihracatındaki düşüş de ihracatı sınırlayan bir faktör olarak dikkat çekmektedir.

Altın ve enerji hariç ihracatımız ise zayıf dış talep ve negatif takvim etkisine rağmen güçlü seyrini koruyarak, eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artışla 20,8 milyar dolar olmuştur" açıklamasında bulundu.

'İHRACAT ARTIŞI ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Bugün TÜİK tarafından açıklanan bir diğer veri olan turizm istatistiklerini de değerlendiren Bakan Bolat, "Yılın 3'üncü çeyreğinde turizm gelirleri yüzde 3,9 artışla 23,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylece yılın ilk 9 ayında turizm gelirlerimiz 46,9 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ticaretinde izlenen söz konusu seyir ile 3 aydır fazla veren cari işlemler hesabının eylül ayında da fazla vermeye devam edeceği tahmin edilmektedir.

Katma değerli ve inovasyon odaklı üretim ile küresel ticaretteki rekabetçiliğimizi güçlendirirken, Ticaret Bakanlığı olarak destek mekanizmalarımız, ticari diplomasi faaliyetlerimiz ve yurt dışı temsilciliklerimiz ile sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.