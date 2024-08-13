Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında, 'İhracat Akademisi İş Birliği Protokolü' hazırlandı. Ticaret Bakanlığı'nda düzenlenen protokolün imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve YÖK Başkanı Erol Özvar katıldı. Törende konuşan YÖK Başkanı Özvar, küresel ticaret arenasında rekabetin her geçen gün arttığını belirterek, "Bu rekabette başarılı olabilmemizin yolu; iyi eğitimli, alanında uzman, yenilikçi düşünebilen, çevresine duyarlı, üretken ve küresel trendleri takip edebilen yeni nesillere sahip olmaktan geçmektedir.

Bu anlayıştan hareket ederek, üniversitelerimizle sektörler arasında köprüler kurmak, gençlerimizi bu zorlu yarışa hazırlamak ve mezunlarımızı ve çalışanlarımızı çağın gerektirdiği beceri ve yetkinliklerle yaşam boyu öğrenim felsefesi içinde donatmak önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İhracat Akademisi'nin kurulması, imza altına aldığımız protokolün en somut çıktılarından biri olacaktır. Akademinin danışma kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen üyelerin yanında üniversitelerimizden uzman akademisyenler ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarından tecrübeli kişiler de yer alacaktır" diye konuştu.

'AKADEMİK BİRİKİMDEN GÜÇ ALACAĞIZ'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ise konuşmasında, protokolle ihracatçıların eğitimi ve bilgilendirilmelerine yönelik çalışmalara büyük ivme kazandıracaklarını vurgulayarak, "Üniversitelerle iş dünyası arasındaki iş birliği, modern ekonomik gelişimlerin temel taşlarından biridir. Dış ticaret hikayemizi daha zenginleştirecek, ona farklı bir boyut kazandıracak, yetişmiş insan gücüne katkı sağlayacak olan İhracat Akademisi'nde; Ticaret Bakanlığımızın uzmanları, sektörün alanında isim yapmış temsilcileri ve iş birliği gerçekleştireceğimiz üniversitelerimizin seçkin öğretim üyelerinin oluşturacağı güçlü bir kadroyla ihracatın tüm süreçlerine hakim, donanımlı ihracatçılar yetiştireceğiz.

Hayata geçireceğimiz protokol kapsamında, ihracat konusunda öne çıkan şehirlerimizdeki üniversiteler bünyesinde Sürekli Eğitim Merkezleri ile iş birlikleri gerçekleştireceğiz. Bu iş birlikleriyle sürekli güncel bilgiye ihtiyaç duyulan ihracat gibi dinamik bir alanda, öğretim üyelerimizin akademik birikiminden güç alacağız. Ayrıca, network ortamının oluşturulacağı seminerlerde ihracatımızın önde gelen firma yöneticileri katılımcılarla bir araya gelecek, tecrübe paylaşımı yapacak ve böylelikle mezunlarımız iş dünyasını yakından tanıma imkanı bulacak" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM PROGRAMLARI GENİŞ KİTLEYE HİTAP EDECEK'

İhracat Akademisi'nde, dış ticaretin tüm süreçlerinin uygulamalı olarak anlatılacağını ve katılımcıların eğitim sonunda tüm dış ticaret süreçlerini öğreneceğini söyleyen Bakan Bolat, "Söz konusu müfredat, Ticaret Bakanlığımız, Yükseköğretim Kurulu, iş birliği yapılan üniversitelerimiz ve ihracatla ilgili konularda faaliyet gösteren sektör, meslek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Akademik Danışma Kurulumuz tarafından yeni nesil iş yapma teknikleri esasları alınarak büyük bir titizlikle hazırlanacak.

İhracat Akademisi'ni; eğitim programlarını kendisini geliştirmek isteyen dış ticaret uzmanlarından öğrencilere, firmasını uluslararası pazarlara taşımak isteyen girişimcilerden dış ticaret alanında kariyer yapmak isteyen profesyonellere kadar geniş bir kitleye hitap eden modüler bir anlayışla dizayn ediyoruz. İhracat Akademisi'nin; uluslararası pazarları analiz etmekten müşteri bulmaya, lojistikten gümrükleme işlemlerine, finansmandan markalaşmaya kadar ihracatın her aşamasına ilişkin edindikleri bilgi ve deneyimlerle firmalarına güç katacak mezunlar vermesini temenni ediyoruz. Bununla birlikte, İhracat Akademisi mezunlarına özel sektörde staj imkanının kolaylaştırılması noktasında çalışmalarımızı da sürdürüyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Bolat ve YÖK Başkanı Özvar, iki kurum arasındaki protokolü imzaladı.