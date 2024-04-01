Açılan sandıklardan çıkan ve kesin olmayan sonuçlara göre Dem Parti adayı Ayvaz Hazır bin 165 oy ile Bahçesaray’ın yeni belediye başkanı seçildi.

AYVAZ HAZIR KİMDİR?

Ayvaz Hazır, 1989 yılında Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Arnas mahallesinde doğdu.

İlk ve orta öğrenimini ilçede tamamlayan Hazır, 2014'te Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Hazır, 2015-2017 yıllarında Bahçesaray Belediyesinde farklı birimlerde görev yaptı.