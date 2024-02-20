AYM Başkanı Zühtü Arslan, 20 Şubat 2012'de başladığı AYM üyeliğinde 3'üncü döneminin sonuna geldi. Üyelerin görev sürelerini 12 yılla sınırlayan düzenleme kapsamında Arslan'ın görev süresi 20 Nisan 2024'te dolacak.

AYM iç tüzüğü gereği, Arslan'ın görev süresinin sona ereceği tarihten 2 ay öncesi olan 20 Şubat'ta başkanlık seçimi için süreç başladı. Tekrar aday olamayan Arslan, AYM Genel Kurulu'nda oy kullanabilecek. Seçimde 15 üyeden en az 8'inin oyunu alarak salt çoğunluğu sağlayan aday, 4 yıllığına AYM Başkanlığı görevini üstlenecek.

Zühtü Arslan, ilk kez 10 Şubat 2015'te AYM Başkanlığı'na seçildi. 25 Ocak 2019'daki seçimde de oyların salt çoğunluğunu alan Arslan ikinci kez başkan seçildi. Arslan, son olarak 2 Şubat 2023'te 15 üyeden 8'inin oyunu alarak üçüncü kez AYM Başkanı olmuştu.