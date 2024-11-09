İnşaat Sektöründeki Kazanç

Beyaz yakalı çalışanların maaşları, bu rakamın yanında neredeyse göz ardı edilirken, Akif, "Zorluk görmeden sefasını süremezsin," diyerek bu yüksek kazancın ardındaki gerçeği gözler önüne seriyor. Çalışmanın zorluğunu kabul etmesine rağmen, bu sektördeki gelir düzeyinin birçok üst düzey yöneticiyi geride bıraktığı açıkça ortada.

Eleman Sıkıntısı ve Gençlerin Tercihleri

İnşaat alanında çalışan Akif Çalış, sektördeki eleman sıkıntısının had safhada olduğunu belirtiyor. Gençlerin iş bulma konusunda isteksiz olduğunu ifade eden Çalış, "Yeni nesil, rahatlığa alışmış bir kuşak," diyerek, iş gücü eksikliğinin nedenlerine değiniyor. Sektöre yeni başlayanlar bile aylık 60 bin TL gibi kazançlar elde ederken, çoğu genç bununla ilgilenmiyor ve evde kalmayı tercih ediyor.

Fiziksel Yorgunluk ve Günlük İş Akışı

Akif, inşaat işinin fiziksel zorluklarını da kabul ediyor, ancak işin sonunda elde edilen kazancın buna değdiğini düşünüyor. Günlük iş akışını anlatarak, "Bugün geldiğimizde harcımızı yaptık, duvar örmeye başladık," diyor ve inşaat sürecinin nasıl ilerlediğini aktarıyor. Bu süreçte, 25 metre duvar örmenin bile mümkün olduğunu belirterek, inşaat işinin dinamik yapısını gözler önüne seriyor.