Ay'ın şekli genel olarak yuvarlaktır ve bir küreye çok yakındır, fakat bu, tam anlamıyla düzgün bir küre olmadığı anlamına gelir.

Ay, kendi ekseni etrafında dönerken yüzeyindeki düzensizlikler ve doğal deformasyonlar nedeniyle biraz elipsoidal bir yapı gösterir. Bu küçük düzensizlikler ve çıkıntılar, Ay’ın şeklinin tam olarak mükemmel bir küre olmaktan ziyade biraz düzensiz bir elipsoid olmasına neden olur. Bu nedenle, Ay'ın şekli büyük ölçüde yuvarlak olarak tanımlansa da, doğal oluşum süreçleri nedeniyle tamamen düzgün bir küre değildir.