Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye hava saldırılarında bulunmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Filistin işgali derhal sona ersin", "Soykırım ve abluka sona ersin", "İnsani yardıma serbest erişim ve Gazze'nin yeniden inşası", "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Frederik Ericsson, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ateşkese uymadığı için sokaklara çıkıp İsrail'i protesto ettiklerini söyledi.

Ne Gazze'de ne de Gazze dışında barışın olduğunu dile getiren Ericsson şu ifadeleri kullandı:

"Gazze Şeridi'nde ve Batı Şeria'da, Hamas'ın bulunmadığı yerlerde bile günlük olarak insan hakları ihlalleri yaşanıyor. Yerleşimciler, İsrail ordusunun yardımıyla, sivil Filistinlileri günlük olarak Batı Şeria'da, zorla yerinden ediyor ve onlara saldırıyorlar. Sözün kısası barış yok, barış olmadığı gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor."

Filistin özgür olana kadar sokaklara çıkacaklarını vurgulayan Ericsson, "Filistin özgür değilse, biz de özgür değiliz. Bunun için de sessiz kalmayı reddediyoruz. Çünkü sessiz kalırsak, İsrail'in devam eden soykırımına ortak oluruz." dedi.

İngiltere

İngiltere'nin başkenti Londra'da on binlerce Filistin destekçisi, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırılarını sürdürmesi ve İsrail'e silah satışlarının devam etmesine tepki gösterdi.

Londra'nın ünlü parklarından Green Park girişinde toplanan on binlerce eylemci, Filistin'e destek için Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişine yürüdü.

Filistin'e destek sloganları atan eylemciler, İngiltere hükümetinin İsrail'e silah satışlarına devam etmesine ve Gazze'de ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürmesine tepki gösterdi.

Eylemciler, ayrıca Filistin'e destek için İsrail karşıtı eylemler düzenleyen bazı eylemcilerin gözaltına alınması, bazı eylem gruplarının ise yasaklanmasını eleştirerek davaların düşürülmesini istedi.

"Filistin Koalisyonu" adı verilen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun organize ettiği yürüyüş, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın bulunduğu Downing Sokağı girişinde sona erdi.

Eylemin organizatörlerinden Britanya Filistin Forumu temsilcisi Faris Ali, bu noktada kurulan platformdan Filistin destekçilerine seslendi.

İngiltere hükümetinin Filistin'e destek gösterilerini durdurmak için bazı adımlar attığını savunan Ali, "Bu hükümet, protestoları durdurmak için adımlar attığında bizim yürüyüş yapmayacağımızı zannediyor. Ancak yine buradayız. Kameralar başka yöne döndüğünde soykırımın durmayacağını biliyoruz. İsrail, günlük olarak insanları öldürüyor. Sadece Gazze ile kalmıyorlar, bir diğer ateşkes anlaşması olan Lübnan'da da Suriye'de de Batı Şeria'da da devam ediyorlar. İsrail, biz onları durdurmadıkça durmayacak." diye konuştu.

Ali, Filistin konusunda herkesin üzerine düşenler olduğunu belirterek, "Yürüdüğümüz zaman Gazze, Lübnan, Suriye, Sudan, Kongo ve dünyanın her yerinde adaletsizlikle karşı karşıya olanlar için yürüyoruz. İsrail, Keir Starmer ve Donald Trump bizi hiçbir şekilde durduramaz." dedi.

İktidardaki İşçi Partisinin milletvekillerinden Apsana Begum da Gazze'de açlık, susuzluk ve saldırıların günlük rutin haline geldiğini söyledi.

İsrail'in Birleşmiş Milletlere (BM) bağlı Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) yönelik yasak kararına tepki gösteren Begum, "Bu durum İsrail'in insan hayatına gösterdiği ilgisizliğin bir göstergesidir. Bize, Filistinlilerin yaşamlarının kasıtlı olarak hedef alındığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Begum, UNRWA'nın sağlayabileceği yardım malzemelerinin Filistinlilere ulaştırılamadığı takdirde binlerce Filistinlinin açlık ve hastalıklar nedeniyle hayatını kaybedeceğini vurguladı.

İsrail'in bunu bildiğini kaydeden Begum, "Okulları, hastaneleri ve diğer sivil altyapıyı bu nedenle hedef almaları, yok etme ve toplu cezalandırma örneğidir." dedi.

Begum, İngiltere'nin İsrail'e silah satışının devam ettiğinin de altını çizdi.

Almanya

Almanya’nın başkenti Berlin’de, İsrail’e yaptırım uygulanması talebiyle Filistin'e destek gösterisi yapıldı.

Kreuzberg ilçesindeki Kottbusser Damm Caddesi’nde "Suç ortaklığını durdurun, yaptırımlar şimdi" çağrısıyla toplanan çok sayıda gösterici daha sonra şehir merkezindeki Leipzig Meydanı’na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

Göstericiler, İsrail uluslararası insancıl hukuka uyana ve Gazze’ye yönelik ablukayı tam olarak kaldırana kadar bu ülkeye sert yaptırımlar getirilmesini istedi.

Almanya’nın İsrail’e silah sağlamasına tepki gösteren göstericiler, eylemde üzerinde “Almanya uyarıyor, İsrail devam ediyor. Yaptırımlar ve silah ambargosu şimdi”, “Netanyahu yargılansın”, “Soykırımı durdurun” ve “Bir soykırım diğerini haklı çıkarmaz” yazan döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Filistin’e özgürlük", "Siyonist İsrail çocukları öldürüyor" ve "Almanya göreceksin Filistin özgür olacak" sloganları attı.

Öte yandan, İsrail yanlısı bir grup, Filistin destekçilerinin gösteri yaptığı güzergah üzerinde İsrail bayrakları açarak eylemi provoke etmeye çalıştı.

Yürüyüşün sonlandığı Leipzig Meydanı’nda polis iki kişiyi gözaltına aldı.

İsviçre

İsviçre'nin Cenevre kentinde binlerce kişi, Filistin halkıyla dayanışma için yürüyüş yaptı.

Aktivistler, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla eylem düzenledi.

İngiliz Bahçesi parkında toplanan binlerce kişi, şehir merkezinde saatlerce yürüdü.

İsrail karşıtı İngilizce, Fransızca ve Arapça sloganlar atan göstericiler, Gazze'deki soykırımın son bulmasını talep etti.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler, İsrail'in Gazze'de varılan ateşkese rağmen saldırılarına devam etmesine ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

Göstericiler, İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu aleyhinde slogan atan eylemciler, İsviçre hükümetini ve Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis'i, İsrail'in işlediği suçlara ortak olmakla suçladı.

"İnşallah Gazze'ye hem yardım girer hem de mazlum halk barışa kavuşur"

Eylemcilerden İsviçreli Christine, AA muhabirine, korkunç şeyler yaşayan Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını göstermek için bu eyleme katıldığını söyledi.

"İsrail Gazze'deki eylemlerini sonlandırana kadar onlara karşı boykot çağrısında bulunuyorum." diyen Christine, Gazzelilerin barışa ve sağlıklı günlere ulaşmasını umduğunu dile getirdi.

İsviçreli Nicolas Bersenev de Gazzelilerin kendilerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, "İsrail'in eylemleri ve Gazzelilerin yaşadığı bu koşullar normal değil." dedi.

Bersenev, bugünkü gösteride İsviçre hükümetine ve diğer ülkelerin yönetimlerine Gazze'deki saldırılara ve soykırıma karşı harekete geçme çağrısı yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti.

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye yardım girişine izin vermemesinin normal olmadığını dile getiren Bersenev, Gazzelilerin bu muameleyi ve durumu hak etmediğini vurguladı.

Bersenev, buna karşı ses yükseltmek için, Gazze'ye daha fazla gıda ve temel servisin ulaştırılması için burada olduklarını söyledi.

Türk vatandaşı Mahmut Orhan da ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'ye yardım girmemesine karşı seslerini duyurmak için yürüyüş yaptıklarını belirterek, "İnşallah diğer taraflarda da sesimiz duyulur ve tüm dünya birleşir, (Gazze'ye) hem yardım girer hem de oradaki mazlum halk rahatlığa ve barışa kavuşur." diye konuştu.

Orhan, İsrail'e karşı boykot çağrısında bulunduklarını da sözlerine ekledi.

Yaklaşık 3 saat süren yürüyüş, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nin önünde olaysız şekilde sona erdi.

İspanya

İspanya'nın Madrid ve Barselona başta olmak üzere birçok kentinde, Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla meydanlara çıkan İspanyollar, İsrail'i kınadı.

Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü dolayısıyla İspanya'nın 40'dan fazla kentinde gösteriler düzenlendi. Başkent Madrid ve Barselona gösterilerin en kalabalık olduğu yerler oldu.

"Soykırımı durdurun", "İsrail'e tam kapsamlı silah ambargosu" pankartları ile yürüyen İspanyollar, "Özgür Filistin", "Katil İsrail" sloganları attı.

Filistin'e destek veren sivil toplum kuruluşları tarafından okunan manifestoda, "Filistin'de 78 yıldır devam eden İsrail sömürgeciliğini, askeri işgalini, apartheid'ını ve etnik temizliğini kınıyoruz. İlan edilen ateşkes şiddeti sona erdirmiyor. İsrail, anlaşmaları sistematik olarak ihlal ederek bu süre zarfında 300'den fazla Filistinliyi öldürdü ve temel insani yardımların girişini engelledi. Soykırım devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Manifestoda, tüm hükümetlere "İsrail ile diplomatik, ekonomik, sportif, kültürel, akademik tüm ilişkileri kesme" ve "İsrail'e karşı uluslararası yaptırımlar uygulanması, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ndeki hukuki iddiaların desteklenmesi" çağrısı yapıldı.

Gösterilere çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve sol görüşlü siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi.

Başbakan Sanchez: "İspanya iki devletli çözümün elzem olduğuna dair sarsılmaz inancını sürdürecektir"

Diğer yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de ABD merkezli sosyal paylaşım sitesi X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nde, umudunu asla kaybetmemiş bir halkın direnişini onurlandırıyoruz. İspanya, insanlığın yanında olacaktır. İspanya, barışın gelmesi ve kalıcı olması için iki devletli çözümün elzem olduğuna dair sarsılmaz inancını sürdürecektir." paylaşımında bulundu.

Yunanistan

Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Uluslararası Filistin ile Dayanışma Günü" kapsamında Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi.

Filistin'e destek veren çeşitli platformlar ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla yüzlerce kişi, "Uluslararası Filistin ile dayanışma günü" vesilesiyle başkent Atina'daki Eleftheri Parkı'nda buluştu.

Eylemciler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını sona erdirmesi, Filistin halkına özgür ve adil bir çözüm sunulması çağrısı yaptı.

Filistin bayrakları taşıyan eylemciler "Filistin'e özgürlük" sloganları atarak İsrail'in Atina Büyükelçiliği'ne kadar yürüdü.