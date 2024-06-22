Her yıl 15 Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı uygulanan Van Balığı için bu yıl da aynı tarihler arasında av yasağı bulunuyor.

Söz konusu tarihler arasında tatlı sulara göç ederek yumurtalarını bırakan ve bu şekilde yaşam döngüsünü sürdüren Van Balığı, göçüyle de büyük ilgi topluyor.

Milyonlarca balığın aynı anda göç etmesiyle birlikte muazzam bir görsel şölen ortaya çıkarken, martıların balık avı da yine görülmeye değer anlar sunuyor.

Bu yıl da göç yolculuğunu sürdüren Van Balığı için av yasağı 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Balıklar av yasağı sonuna doğru yolculuklarını, Van Gölü’ne dönerek sonlandıracak.

Adına festivaller düzenlenen, Van Gölü havzasında binlerce insanın geçim kaynağı olan inci kefalleri, av yasağı sona erdikten sonra yeniden tüketilebilecek.