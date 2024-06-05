Kuruluş Osman 163. Bölümde Osman Bey'in Mücadelesi Zirveye Çıkıyor: "Beni Yaratan Elbet Yolumu Gösterir!" Diyen Osman Bey Kılıcını Çekti!

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez tarihi dizisi Kuruluş Osman, 163. bölümüyle izleyicilerini ekrana kilitledi. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı yapım, her bölümüyle büyük beğeni topluyor. 5 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Kuruluş Osman 163. bölümde, "Beni yaratan elbet yolumu gösterir!" diyerek kılıcını çeken Osman Bey, Elçim Hatun üzerine oynanan oyunlardan kurtulmanın yollarını aradı. Dizinin bu heyecan dolu bölümünü kaçırmamak için işte ATV canlı Kuruluş Osman 163 bölüm izle linki...

Osman Bey ve Konstantin'in Amansız Karşılaşması: Osman Bey'in Konstantin'e Karşı İlk Hamlesi Ne Olacak?

Kuruluş Osman 163. bölümde Osman Bey ve Komutan Konstantin'in karşı karşıya geldiği sahneler izleyicileri soluksuz bıraktı. Osman Bey, dur durak bilmeden Konstantin ile mücadeleye girişti. Konstantin'in kurduğu tuzaktan kurtulmaya çalışan Osman Bey'in ilk hamlesi büyük merak uyandırdı. Bu sırada Mehmet, Gonca’nın rahatsızlanmasıyla büyük bir telaşa kapıldı. Kuruluş Osman son bölümde yaşanan bu heyecan verici olayları izlemek için ATV canlı Kuruluş Osman 163 bölüm izleme linkine tıklayın.

Elçim Hatun'a Kurulan Oyun ve Holofira'nın İfşası: Osman Bey'in Kuşatmadan Kurtulma Çabası

Kuruluş Osman 163. bölümde Konstantin’in eline geçen mektup, Holofira’nın Osman Bey’e çalıştığını ortaya çıkardı. Bu durum, Elçim Hatun’a oyun kurulmasına sebep oldu ve olayların seyri tamamen değişti. Osman Bey, kuşatmadan kurtulmaya çalışırken Bala Hatun’un tavrı büyük merak konusu oldu. Tüm bu entrika ve mücadele dolu anları kaçırmamak için Kuruluş Osman 163. bölümün tamamını Youtube’dan izleyebilirsiniz.