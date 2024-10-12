Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün katıldığı bir canlı yayında asgari ücrette pazarlık sürecinin başlayacağı tarihi duyurdu.

Asgari ücrete ilişkin zam maratonunu aralık ayında başlatacaklarını duyuran Işıkhan, vatandaşları enflasyona ezdirmeme ilkesiyle bir rakam belirleneceğini ifade etti.

Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleyeceklerini dile getirdi.

Bakan Işıkan, asgari ücret rakamları konuşuldukça esnafların fiyatlarda artışa gittiğine ilişkin tartışmalara da açıklık getirdi.

Işıkhan, "Bu yollara gidilmemesini vatandaşlarımızdan rica ediyoruz." dedi.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını geçtiğimiz yıl aralık ayında yapmıştı.

Buna göre, 2025 asgari ücret zammıyla ilgili ilk toplantının yine aralık ayı başlarında yapılması bekleniyor.