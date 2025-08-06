ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, enflasyon muhasebesi uygulanmış 2025 yılının ilk yarısına ait finansal sonuçlarını açıklayan şirket, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 yılı başında uygulamaya başladığı aselsaneXt programının olumlu çıktılarını toplamaya ikinci çeyrekte de devam etti.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre ASELSAN'ın 2025 yılı ilk 6 aylık hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11,3 büyüyerek 53,7 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta hava savunma, elektronik harp, elektro-optik, radar, aviyonik, güvenlik ve silah sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

Operasyonel verimliliği faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN’ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 25 olarak gerçekleşti. ASELSAN’ın faaliyetlerinden oluşturduğu FAVÖK tutarı ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 15 oranında artış ile 13,5 milyar lira seviyesine ulaştı. Alınan iş/satışlar oranını 2 yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, bu alanda yakaladığı ivmeyi 2025 yılının ilk yarısına da taşıdı ve sektör ortalaması üzerindeki seyrini korudu.

Ticari borçlar geçen yıla göre azaldı

Yürüttüğü AR-GE proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN’ın ilgili dönemde AR-GE harcamaları bir önceki yıla kıyasen yüzde 42 oranında artarak 572 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

İlaveten seri üretim altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla ASELSAN’ın yatırım harcamaları da bir önceki yılın aynı dönemine göre 2 kat artarak 100 milyon doların üzerinde gerçekleşti.

2024 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 14,5 olan finansal borçların aktifler içerisindeki payı ise bu dönemde yüzde 12,7’ye geriledi. Ticari borçlar 2024 yıl sonuna göre yüzde 21 oranında azaldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre net borçta yüzde 38 oranında azalma görülürken böylelikle ASELSAN’ın 2024 yılı ilk yarısında 1,21 olan Net Borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,57 seviyesinde gerçekleşti. Şirket böylece sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyonunu korudu.

AR-GE ve seri üretime yönelik yatırım harcamalarının kesintisiz bir şekilde devam ettiği, ticari borcun azaldığı yılın ilk 6 aylık döneminde nakit akışındaki iyileşme hızlandı. ASELSAN’ın 2025 yılının ilk yarısında işletme faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akışları (OCF) 13 milyar 635 milyon lira, serbest nakit akışları (FCF) ise 816 milyon lira seviyesi ile pozitif olarak gerçekleşti.

Cirosunu, bakiye sipariş tutarını, imzaladığı ihracat sözleşmelerini, karlılığını ve diğer birçok finansal göstergesini geliştiren ASELSAN, 2025 yılının ilk yarısını kuvvetli sonuçlarla geride bıraktı.

Hem yurt içinde hem de yurt dışında ASELSAN’ın ürünlerine duyulan yoğun ilgi 2025 yılının ilk yarısında da devam etti. Küresel bir şirket olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ASELSAN’ın imzaladığı yeni sözleşmeler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yeni sözleşmelerin 1,3 milyar dolar tutarındaki bölümü (yüzde 45’i) doğrudan ve dolaylı ihracat sözleşmelerinden meydana geldi.

İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ASELSAN, ilk 6 ayda doğrudan ve dolaylı 1,3 milyar dolar ihracat sözleşmesi imzaladı. Şirketin bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 16 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde seri üretim altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar ve AR-GE harcamaları kesintisiz bir şekilde artmaya devam etti.

"Yeni ürünlerden elden edilen gelirleri arttırdık"

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 2025 yılı 6 aylık finansal sonuçlarını değerlendirerek, "2024 yılında uygulamaya başladığımız aselsaneXt programı ile finansal anlamda güçlü bir ivme yakalamıştık. İkinci çeyrek sonuçlarımız, bu ivmeyi 2025 yılının ilk yarısında da sürdürdüğümüzü bir kere daha teyit etti. Reel bazda yüzde 11’in üzerinde artırdığımız ciromuz, 1,3 milyar doları ihracat olmak üzere 2,8 milyar dolarlık yeni sözleşme hacmimiz ASELSAN’ın finansal anlamda ne kadar sağlam bir zemine oturduğunu ortaya koydu. Bakiye siparişimizin yüzde 30 artışla 16 milyar dolara ulaşması, şirketimizin istikrarlı ve güçlü büyümesini devam ettireceğini ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

FAVÖK marjını yüzde 25’e yükseltip, Net Borç/FAVÖK oranını 0,57 seviyesine düşürerek hem karlılığı hem de finansal sağlıklarını güçlendirdiklerine değinen Akyol, "Bu başarıda üç hususun öne çıktığını söyleyebiliriz. Daha yüksek teknolojili ürünlere odaklanma ve hızlı ürün çıkarma, verimlilik artışı, millileştirme faaliyetleri." değerlendirmesinde bulundu.

Akyol, yeni ürünlerden elde ettikleri gelirleri de arttırdıklarına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mesela bu yılın ilk 6 ayında 8 yeni ürünü ilk defa envantere verdik. Süreçlerimizde yapay zeka entegrasyonu ile yıllık 25 milyon dolar tasarruf sağladık. Personel sayımızdaki önemli artışa rağmen kişi başına ciromuzu yüzde 1,6 oranında iyileştirdik. Tedarikçilerimizle birlikte millileştirdiğimiz ürünlere verdiğimiz siparişlerle de önemli bir maliyet avantajı oluşturduk. Şu hususu özellikle vurgulamak isterim, AR-GE harcamalarımızı yüzde 42, seri üretime yönelik yatırım harcamalarımızı yüzde 100 oranında artırdığımız, net borcumuzu da azalttığımız bir dönemde hem faaliyetlerden elde edilen nakit akışımızdaki hem de serbest nakit akışımızdaki pozitif gerçekleşme kapsamlı bir programın başarılı sonuçlarıdır. Bir önceki yılın aynı dönemine göre nakit dönüşüm döngüsünde yaşanan 70 günlük iyileşme, nakit yönetimindeki iyileşmenin bir başka göstergesidir. Bu başarılar, ASELSAN’ın yalnızca bugünü değil geleceği de finanse edecek bir güce ve disipline sahip olduğunu teyit ediyor."

"Şu anda piyasa değerimiz 21 milyar doları aştı"

2025 yılının ilk yarısının yalnızca finansal göstergeler açısından değil stratejik hamleler açısından da son derece verimli geçtiğini vurgulayan Akyol, katıldıkları IDEF fuarında yüksek teknoloji ve katma değeri yüksek 10 yeni ürünü ilk kez sergilediklerini ve özellikle Çelik Kubbe’nin kritik bileşenlerinden biri olacak gökyüzündeki elektromanyetik kalkanı EJDERHA, karadan karaya vuruş yeteneklerine yeni bir soluk getirecek GÖKTAN, alanında dünyanın en iyisi olan ASELFLIR-600 gibi sistemlerin, uluslararası ziyaretçilerin de büyük ilgisini çektiğini ifade etti.

Ahmet Akyol, teknolojideki yetkinlikleri, finansal performansları ve dünyada yaşanan son gelişmelerin de etkisiyle bu başarılı tablonun ortaya çıktığına işaret ederek, ASELSAN’ın Borsa İstanbul’daki değerinin de bu başarıları teyit eder nitelikte olduğunu ve 2025 yılı içerisinde ASELSAN'ın Borsa İstanbul’un en değerli şirketi konumuna yükseldiğini ifade etti.

Akyol, şöyle devam etti:

"Şu anda piyasa değerimiz 21 milyar doları aştı. Bu gelişme, yatırımcılarımızın şirketimize olan güveninin ve uzun vadeli potansiyelimize duyulan inancın somut bir göstergesidir. Yılın ikinci yarısında da aynı kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz. AR-GE ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Özellikle hava savunma, radar, akıllı mühimmat, güdüm sistemleri ve elektro-optik gibi kritik alanlarda seri üretim kapasitemizi artıracağız."

"İhracat odaklı büyüme stratejimizle yeni pazarlara açılacağız" ifadelerini kullanan Akyol, "Küresel ölçekte artan güvenlik ihtiyacı ve jeopolitik gelişmeler, savunma sektörünün daha hızlı büyüyeceği bir ortamı oluşturuyor. Ülkeler savunma bütçelerini ciddi oranlarda artırıyor. Mühendislik gücümüz ve stratejik öngörümüzle bu gelişmeleri doğru okuyarak, geleceğin harp ortamında fark yaratacak teknolojilerimizle hem yurt içinde hem de uluslararası alanda güçlü ve istikrarlı bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.