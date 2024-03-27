Yerel seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Arvas; “İnşallah 31 Mart akşamını bayram havası ile kutlayacağız. Şehrimizi hep birlikte yeni baştan imar ve ihya edeceğiz. Toplumun tüm kesimleri kazanacak, Van kazanacak, kaybeden olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, Vanlılardan destek istedi. Arvas açıklamasında, “Pazar günü Van halkı yanımızda durursa, biz projelerimizin arkasındayız. Vaat ettiğimiz tüm projeleri beş yılda yapacağız” diye konuştu.

“KIRGINLIKLAR BİR KENARA BIRAKILMALI”

Pazar günü yapılacak yerel seçimlerin Van için fırsat olduğunu kaydeden Arvas, “20 yıl sonra bu şehirde 7’den 77’ye herkes için umutlar yeniden yeşerdi. Vanlıların sağduyusu ile kalpler hep birlikte atıyor. Umut ve heyecan dorukta, ortak paydamız bu şehirde doğan, doyan herkes için eser ve hizmet üreterek dertlere derman olacağız. Belediyeler, halka en yakın kamu kuruluşlarıdır. Bu nedenle 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler her birimizi ve şehrimizi doğrudan ilgilendirmektedir” diye kaydetti.

“SOMUT VE NİTELİKLİ PROJELER”

Somut ve nitelikli projeler açıkladıklarına vurgu yapan Arvas; “Bizim düzeyimizde somut ve nitelikli projelerini açıklayan hiç bir parti yoktur. Etnik siyaset yaparak veya eleştirerek kayyum yönetimine kabahat bulmak, Van’a yeni dönemde hiç bir şey kazandırmaz, derdimize derman olmaz. Bu seçim Van için tarihi bir fırsattır. Kayıp yılları telafi edecek projelerimizle bu şehrin değişimini, dönüşümünü ve gelişimini vaat ediyoruz. Sorunlarımızı hep birlikte, iktidarın gücüyle çözelim istiyoruz. Bu nedenle hafta sonu yapılacak seçimlerde tüm ayrılıklar, kırgınlıklar bir kenara konulmalı, adayların ve partilerin projeleri kıyaslanarak, sağduyulu davranmalıdır. Aziz hemşerilerimizin seçim tercihi bu yönde olursa inanıyorum ki, farkımız ve samimiyetimiz takdir görecektir” ifadelerini kullandı.

“VAN KAZANACAK, KAYBEDEN OLMAYACAKTIR”

Arvas açıklamasının devamında, “Pazar günü Van halkı yanımızda durursa, biz projelerimizin arkasındayız. Vaat ettiğimiz tüm projeleri beş yılda yapacağız. Ben bu toprakların çocuğuyum. Van’ı da, Vanlıları da en iyi ben bilirim. Van’da doğdum, Van’da büyüdüm. Hemşerilerimizin teveccühü ile 27. dönemde milletvekilliği yaptım. Bu dönemde güzel hizmetler yaparak, kamu yatırımlarında öncü olduk.

Sağlık, eğitim, ulaşım, tarım, spor, çevre, turizm ve sanayi alanlarında yaptığımız yatırımlarla ilimizin çıtasını yükselttik. 81 il içinde 9.cu sıraya çıktık. Bu güne kadar hiç kimseyi kayırmadan, ayrıştırmadan memleketime hizmet ettim. Hayatımın hiç bir döneminde Van’dan kopmadım. Bu şehrin evladı olarak sorumluluğumuz herkesten daha fazladır.

Bu şehir bizim evimiz, bizim geleceğimiz, bizim umudumuzdur. Bu anlayışla Van bizim vazife mahallimizimdir. Yegâne maksadımız hizmet etmektir. Genel seçimlerde farklı partilere gönül versek de, yerel seçimlerde tüm kesimlerin belediyeden beklentileri ortak paydada buluşuyor. Bu nedenle Vanlılar olarak bu seçimde stratejik davranmalıyız.

Büyük bir dayanışma örneği ile şehrimizin önünü açmalıyız. Hemşerilerimizin ferasetine inanıyorum, inşallah hep birlikte kazanacağız. İnşallah 31 Mart akşamını bayram havası ile kutlayacağız. Şehrimizi hep birlikte yeni baştan imar ve ihya edeceğiz. Toplumun tüm kesimleri kazanacak, Van kazanacak, kaybeden olmayacaktır” dedi.