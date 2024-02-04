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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdulahat Arvas, 1 hafta önce başladığı seçim maratonunu STK ziyaretleri ve halk buluşmalarıyla sürdürüyor. Başkan adayı Arvas, seçim çalışmaları kapsamında Van Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)’yu, Van Müteahhitler ve Yapsatçılar Derneği (MUYAP-DER)’i ve Van Baro’sunu ziyaret etti. Arvas, öte yandan sebze hali esnafıyla ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Arvas'a, ziyaretlerinde AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray, Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanı Abdulsamet Göl ile partililer de eşlik etti.

Hemşerileri tarafından yoğun teveccühle karşılanan Arvas, seçimi kazanmaları halinde her kesimin gıpta edeceği yeni bir Van inşa edeceklerini dile getirdi. Arvas, “Biz şehrimize aşığız. O yüzden istiyoruz ki şehrimiz gözde, marka bir şehir olsun. Merkezimiz ve ilçelerimizle tarihi, doğal birçok güzelliği ve özelliği bünyemizde barındırıyoruz. Yine bulunduğumuz özel, coğrafi konum gereği birçok Ortadoğu ülkesine komşuyuz. Bu ülkelerle turizm ve ticareti ciddi şekilde geliştirebiliriz. Belediye şehrin kalkınması, gelişmesiyle ilgili birçok konuda elbette bazen lokomotif olacak bazen de en önemli vagon konumunda bulunacak. Merkezi hükümetin şehre olan yatırımlarının takipçisi olacak, paydaş olacak. Yine belediyemiz Avrupa Birliği dahil birçok farklı kanaldan kaynak üretmek için çalışacak” dedi.

“BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOK KRİTİK BİR ÖNEME SAHİPTİR”

Tüm sorunların bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğunu aktaran Arvas, şöyle konuştu: “Toplumsal, ekonomik ve çevresel alanlarda sürdürülebilir bir gelecek yaratmak için Büyükşehir Belediyesi çok kritik öneme sahiptir. Bu nedenle huzurlu, güvenli, refah seviyesi yüksek, istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma amaçlıyoruz. Ekonomik büyümeden tutun da şehirleşmeye, sanayileşmeden enerjiye, iklim değişikliğine tüm sorunlar gerçekte birbiriyle bağlantılıdır. Van’da yaşayan hemşerileriz bu sorunlara doğrudan veya dolaylı olarak maruz kalmaktadır. Şikâyet ettiğimiz tüm bu sorunlar konusunda adımlar atabilmek için iktidarın gücüyle harekete geçmenin vaktidir.”

“HER KESİMLE SON DERECE OLUMLU DİYALOGLAR KURUYORUZ”

Arvas, şehrin dinamiklerini her zaman önemseyeceklerini belirterek, “Bugün baromuzu, muhasebecilerimizi, inşaat sektörüyle ilgili olan STK’larımızı ve esnafımızı ziyaret ettik, yine halkımızı dinledik. Çok şükür sahada çok güzel bir enerji ve teveccüh var. Elimizi kime uzatıyorsak o sıcaklığı ve misafirperverliği görüyoruz. Mesele Van ise bizim ayrımız gayrımız olamaz. Şehri siyah ve beyaz diye kutuplaştırmak, bizim tarzımız ve yönetim şeklimiz olamaz zaten. Elbette kocaman bir büyükşehirde siyah da olacak beyaz da olacak gri de olacak farklı renkler de olacak. Bunu önemsiyoruz. Şehrin menfaatleri için kim bir adım atarsa biz iki adım atacağız. Her kesimle son derece olumlu diyaloglar kuruyoruz. Çok net görünüyor ki bu şehir hizmete susamış. Şehircilik hizmetlerine susamış. Sorunlar yok mu elbette var. Ama çözümler de var. Bu çözümleri artık ötelememek gerekiyor. Halkımıza diyoruz ki: ‘Van’ın geleceği, bizim elimizde!’ Yarın bugünden çok daha güzel olabilir” şeklinde konuştu.