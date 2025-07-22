Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan ve Van Gölü'nün kuzey kıyısında yer alan Arin Gölü, su seviyesinin düşmesine rağmen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kuş cenneti olarak bilinen ve yaklaşık 200 kuş türüne ev sahipliği yapan Arin Gölü, misafir ettiği allı turnalarla (flamingo) vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.



Suat Erçetin isimli vatandaş, Arin Gölü'nün bir kuş cenneti olduğunu belirterek, "Arin Gölü allı turnalar başta olmak üzere birçok kuş türünü misafir ediyor. Arin Gölü'nün suyu çekilse de bu kuş türü yılın en az 4 ayını burada geçiriyorlar. İnsanlarımız da buraya onları seyretmek ve fotoğraf çektirmek geliyorlar" dedi.