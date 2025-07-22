Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in açlık, susuzluk ve insani felakete sebep olduğu Gazze Şeridi'nde hedefinde insani yardım bekleyenler vardı.

İsrail saldırıları altındaki Gazze'de Filistinliler açlık, susuzluk ve yerinden edilmeyle mücadele ediyor

İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyinde yiyecek bulma ümidiyle yerinden edilen Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada da söz konusu saldırıda yaralanan 118 kişiye Gazze kentinde bulunan Kızılay bünyesindeki Kudüs Hastanesinde müdahale edildiği ve tedavi altına alındığı bildirildi.

Gazze'nin güneyi ile kuzeyini bölen Netzarim Koridoru yakınında saldırının gerçekleştiği noktada dün gece de 11 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin çadırlarını hedef aldığı saldırıda 14 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'nın kuzeyinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını hedef aldı.

İsrail saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralılar Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını ve insani yardım dağıtımının "ölüm tuzaklarına" dönüştüğünü belirtiyor.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu en az 1021 Filistinli hayatını kaybetti, 6 bin 500'den fazlası da yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.