Son dönemde transferi hakkında birçok dedikodu dolaşan Arda Güler, kendisine yöneltilen soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

Arda Güler, Galler maçı sonrası "Geleceğinle ilgili ne söylersin" sorusuna "Öncelikle her şeyin, herkes için hayırlı olmasını istiyorum. Şu an galibiyet ve golden başka bir şey düşünmüyorum" yanıtını verdi.

Arda Güler'in bu cevabı, sosyal medyada "Fenerbahçe'den ayrılıyor" şeklinde yorumlandı.

Serbest kalma bedeli 17.5 milyon euro!

Dünyanın en önemli kulüplerinin radarına aldığı ve büyük ilgiyle takip ettiği Arda Güler'in sözleşmesindeki serbest kalma bedeli sadece 17.5 milyon euro...

Birçok Avrupa devinin Arda Güler için serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

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