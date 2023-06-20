Temmuz ayından itibaren uygulanacak yeni asgari ücret brüt 13 bin 414 TL olurken net olarak 11 bin 402 TL oldu. Dolar bazında ise 482 dolara çıktı.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'dan 11 bin 402 lira olarak açıklanan asgari ücret ile ilgili açıklama geldi.

Atalay şunları ifade etti:

"Asgari ücret herkese hayırlı olsun! Bakan Bey ile görüşmüştük dün de Cumhurbaşkanımız ile görüştük. Enflasyon durmadığı sürece zammın bir anlamı yok. Yıllardır Türkiye'de yaşıyoruz, Türk Lirası olarak bakıyoruz. 482 dolar oldu asgari ücret. Bu da mükkemmel olmasa da Türkiye tarihinin en yüksek dolar ücreti."

kaynaksüperhaber