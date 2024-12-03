Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre enflasyon kasım ayında, aylık yüzde 2,24 artarak yıllık 47,09 oldu.

Böylece kiralara yapılacak zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.

KİRA ZAM ORANI YÜZDE 60,45 OLDU

Buna göre aralık ayında kira bedellerine yapılacak zam oranı da yüzde 60,45 oldu.

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Aralık ayında sözleşmesini yenileyecek kiracılar bu oran üzerinden yeni dönem kirasını belirleyecek.

Buna göre kira tutarlarına göre artışlar şöyle olacak: 15 bin TL kira, 24 bin 67 TL'ye

20 bin TL kira, 32 bin 90 TL'ye

25 bin TL kira, 40 bin 112 TL'ye

30 bin TL kira, 48 bin 135 TL'ye

35 bin TL kira, 56 bin 157 TL'ye

40 bin TL kira, 64 bin 180 TL'ye yükselecek.