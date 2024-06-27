Şirketin açıklamasına göre, iOS 18 ile birlikte başlayacak yeni dönemde, kullanıcılar artık Apple dışı batarya ve ekran seçeneklerini daha sorunsuz bir şekilde kullanabilecekler.

Şimdiye kadar Apple, özellikle batarya ve ekran değişimlerinde kendisi yönetimde olmuş ve üçüncü taraf bileşenlerde bazı sınırlamalar getirmişti. Ancak yeni politika ile birlikte, iPhone kullanıcıları Ayarlar bölümünden üçüncü taraf batarya sağlığı bilgisine erişebilecekler. Bu bilgilendirme, bataryanın üçüncü taraf olduğu ve sonuçların farklılık gösterebileceği uyarısıyla birlikte sunulacak.

Ayrıca, True Tone gibi önemli bir ekran teknolojisi de üçüncü taraf ekranlar için artık desteklenecek. Kullanıcılar, iPhone'larına takılan üçüncü taraf ekranlar için True Tone özelliğini aktif edebilecek ve performansı değerlendirebilecekler.

Apple'ın bu kararı, iPhone kullanıcılarını memnun etmeye ve kullanım deneyimini daha esnek hale getirmeye yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor.