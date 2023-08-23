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Yaz aylarının bitmesine sayılı günler kaldı...

Sıcak havaların yaşandığı Türkiye yerli ve yabancı binlerce vatandaşın tatil noktası oldu.

Özellikle sıcak denizlere inmek isteyen yabancıların uğrak noktası olan turizm kenti Antalya rekor kırmaya devam ediyor.

Böylelikle hem turizm canlanıyor hem de ekonomi...

Havayolu ulaşımını tercih eden vatandaşlar, kenti ulaşımda üst sıralara taşıdı.

Rekor yılını geride bıraktı

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Antalya, 22 Ağustos itibarıyla turizmde 'rekorlar yılı' olarak kabul edilen 2019'u geride bıraktı.

Antalya'da rekor yılını geride bıraktı! Hava yoluyla 10 milyon yolcu geldiAntalya hava yolu

Turist sayısı, 10 milyonu geçti

Antalya Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya ve Gazipaşa Havalimanı'ndan gelen turist sayısı, 10 milyonun üstüne çıktı.

Yüzde 20 artış oldu

1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 10 milyon 64 bin 782 oldu.

Ağustos ayının ilk 22 gününde ise 2022'nin aynı dönemine oranla yüzde 10 artışla, 1 milyon 880 bin 693 yabancı turist sayısına ulaşıldı.

2019'un 1 Ocak- 22 Ağustos tarihleri arasında Antalya, 10 milyon 5 bin 325 turist ağırlamıştı. Ensonhaber