Lig hazırlıklarını Ankara’da gerçekleştiren ve dün Van’a dönen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübünü, eski kulüp başkanlarından ve Ankara Vanlılar Vakfı Başkanı Servet Yenitürk Ankara’da ziyaret etti.

Teknik heyet ve futbolcularla görüşüp başarılar dileyen Servet Yenitürk’e Van Spor FK de teşekkür etti.

Van Spor FK tarafından yapılan açıklamada; “Ankara’daki kamp çalışmalarımızı tamamlamamızın ardından, Ankara Vanlılar Vakfı Başkanı ve kulübümüzün eski başkanlarından Servet Yenitürk, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte takımımızı ziyaret ederek teknik ekibimize ve futbolcularımıza başarı dileklerinde bulundu. Bu değerli ziyaret için kendilerine teşekkür ediyor; Vanspor ailesinin güçlü desteğini her zaman yanımızda hissettiğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Vanspor Futbol Kulübü” denildi.