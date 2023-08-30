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BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bundan yaklaşık 1.5 sene önce icra kurulumuzda Cumhuriyetimizin 100. Yılını taçlandırmak için İstanbul, Ankara ve İzmir’de TEKNOFEST düzenleme kararı aldık.

İstanbul'daki TEKNOFEST’te 2.5 milyondan daha fazla ziyaretçi ağırlayarak kendi rekorumuzu kırdık. Şimdi Ankara’da sizlerle birlikteyiz. Sonraki durağımız da 27 Eylül’de istiklalimizin sembol şehirlerinden güzel İzmir olacak.

Tüm TEKNOFEST paydaşlarımız T3 Vakfının depremden zarar gören kardeşlerimize yönelik faaliyetleri devam ediyor.

1 MİLYONDAN FAZLA GENÇ TEKNOFEST’E BAŞVURDU

Değerli genç kardeşlerim 2018’de ilk TEKNOFEST’i düzenlediğimizde bir fideyi toprağa dikmiştik. Milli teknoloji hamlesi kök salarak kalıcı hale geldi. İklim değişti zihinlerde bir devrim başladı. 1 milyondan fazla genç TEKNOFEST’in kalbi olan teknoloji yarışmalarına başvurdu.

Tuz Gölü’nde gökyüzüne roketler fırlatıldı. Roketçi kızlar tüm dünyaya biz de buradayız diye haykırdı. TEKNOFEST kuşağı dev bir dip dalgası gibi geliyor.

Bayrağımızı mümkün olan her alanda zirveye dikmeliyiz. Her alanda iddia sahibi olmaya devam etmeliyiz. SİHA’larımızla dünyada nasıl zirvedeki ülkelerden biri olduysak lider olduğumuz alanların sayısını hep birlikte artırmalıyız.

''DAHA GİDECEK ÇOK YOLUMUZ VAR''

Bu serüvende yarış çok çetin, azimle, gayretle, inançla aşmamız gereken nice zorluklar var. Daha gidecek çok yolumuz var.

Teknolojiyi milletimizin ve insanlığın hizmetine sunmadığımız takdirde yapılan bu çalışmalar bir anlam bulamıyor. Teknolojik dönüşüm öyle bir hızlanıyor ki zaman zaman insani değerleri göz ardı ediyor. Aslında insanlığı birbirine yakınlaştırmak için çok önemli araç olan sosyal medyaya baktığımızda en fazla etkileşim alma çabasının bazen yan yana duran insanları bile birbirinden uzaklaştırdığını görüyoruz. ‘Teknoloji için mi insan yoksa insan için mi teknoloji?’ sorusu çıkıyor.

Dünya değişiyor. İnsanlık yeni bir yol çiziyor. Bugün gelişmekte olan yapay zeka teknolojileri gelecekte hayatımızda daha fazla yer alacak. Yakın gelecekte birçok meslek ortadan kalkarken yeni alanlar yeni meslekler karşımıza çıkacak. Yarını öngörmeye çalışarak şimdiden hazırlık yapmalıyız.Bugün hayatımıza büyük bir hızla giren yapay zeka kimi zaman ödev, makale ve hatta şiir ve roman yazdırmak mümkün. Yüzyıllar önce Yunus Emre divanındaki şiirlerin bir makinadan çıktığını bilsek acaba aynı etki ortaya çıkar mı?

''DÜNYANIN REHBERİ OLACAĞIZ''

Bir işe yüzyılları aşan değer ve anlam katan ruh ve mana alemi ile olan bağıdır. İnsanlığın yeni çizdiği bu yolda merhamet, adalet ve güzel ahlakımızla dünyanın rehberi olacağız. TEKNOFEST her yıl daha da büyüyecek.

TEKNOFEST kuşağının büyüteceği ağaçlar tüm insanlığa huzur verecek. Huzur verecek bir orman haline gelecek. Her bir projemiz ormanı oluşturan ağaçlar gibi insanlığa nefes ve umut verecek.

Görüyorum ki hepimizin tek bir ortak hedefi var, o da ülkemizin ve kardeş coğrafyalarımızın tam bağımsız ve müreffeh yarınları için milli teknoloji hamlesini geliştirmektir. Bu yolda yorulmadan hep birlikte yürüyeceğiz. TEKNOFEST’i hayata geçiren T-3 Vakfı’ndaki arkadaşlarımıza, yarışmalara katılan sevgili kardeşlerimize, ülkemizin her bir köşesinden ve dünyanın farklı noktalarından gelerek heyecanımıza ortak olan aziz milletimize teşekkür ediyorum.

TEKNOFEST vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Yakın zamanda İzmir’de buluşmak üzere sağlıcakla kalın."

Haber7