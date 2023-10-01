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Başkent Ankara'da sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Kızılay bölgesinde birçok noktadan duyulan ve hissedilen bir patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından silah sesi duyulduğu da iddia edildi.

Araç trafiğine kapatıldı

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İncelemeler devam ederken patlamanın duyulduğu cadde araç trafiğine kapatıldı.

Güvenlik önlemleri alındı

Ekiplerin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Öte yandan bölgede üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

TBMM bugün açılıyor

Patlamanın olduğu bölgenin, TBMM'nin giriş kapısına yakın olduğu biliniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün yeni dönemine start verecek.

Kontrollü patlama yapıldı

Aradan geçen yaklaşık yarım saatin ardından ikinci bir patlama sesi daha duyuldu. Ekipler, kontrollü bir patlama gerçekleştirdiğini belirtti. İHA