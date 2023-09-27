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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan pazartesi günü günübirlik ziyaret kapsamında Nahçıvan'da temaslarda bulundu.Yurda dönüşünün ardından sürpriz bir görüşme bilgisi paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün 14.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceği öğrenildi.

14.15 sıralarında Bahçeli, Külliye'ye geldi.

Gündemdeki konular

Görüşmede 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde TBMM'de neler yapılacağının konuşulması bekleniyor.

Masafa ana gündem yerel seçim hazırlıkları olması öngörülüyor.

Erdoğan ile Bahçeli en son 29 Ağustos'ta Bahçeli'nin Çankaya'daki konutunda bir araya gelmişti.

Ensonhaber