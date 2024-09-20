Fırtınalı İniş: Uçak Çamura Saplandı!

Korku Dolu Anlar Ancak Can Kaybı YoOlayda herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığı bildirildi ve yolcuların güvenliği için acil tahliye çalışmaları başlatıldı hava Koşulları Facianın Başlıca Sebebi

Uçağın inişi, yoğun yağış koşulları nedeniyle pistin kaygan hale gelmesi sonucu gerçekleşti ve bu durum, uçağın Yüksekova semalarında bir tur attıktan sonraki ikinci iniş denemesi sırasında sorun yarattı.

Yerel Yetkililer Olay Yerinde

Uçakta bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar gibi önemli isimlerin de durumu dikkat çekti, ancak her iki yetkilinin de sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AJet'ten Resmi Açıklama Geldi

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, uçağın ön tekerleğinin çamura saplandığını ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğunu vurgulayarak, misafirlere geçmiş olsun dileklerini iletti.