Dövüş ve aksiyon oyunlarından hoşlanıyorsanız denemeniz gereken yapımcılığını NEKKI firmasının üstlendiği Android platformunun sevilen oyunlarından birisidir. Amacınız kontrolünü sağladığınız karakter ile bulunduğunuz arenada rakiplerinizle mücadele etmek, galip gelmek ve görevleri tamamlamaktır. Shadow Fight 2 içinde yaşanan maddi sorunlardan ve genel zorluklardan dolayı MOD APK yani sınırsız para ve mücevher hileli olarak sunuyorum bu sayede tüm eşyaları satın alabilir, istediğiniz gibi yükseltebilir, yenilmez olabilirsiniz. Güçlü düşmanlar, sayısız seviye, farklı zırhlar, silahlar ve dahası sizleri bekliyor. Shadow Fight 2 v2.26.0 sürümünde yeni eşyalar ve etkinlikler eklenmiş olup, hatalar giderilmiştir. Grafikleri 2D olup ses kalitesi iyi seviyededir. Kontroller iki parmakla yönetilebilmektedir. Shadow Fight 2 Play Store'dan 13.850.000'den fazla indirilmiştir ve TÜRKÇE dilini desteklemektedir.

OYUN EKRAN GÖRÜNTÜLERİ

Kurulum Shadow Fight 2 v2.26.0 MOD APK dosyamızı indirip kurunuz ve oyuna giriş yapınız.

Shadow Fight 2 v2.26.0 para hile apk : Oyuna giriş yaptığınızda paranızı kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

Shadow Fight 2 v2.26.0 taş hile apk : Oyuna giriş yaptığınızda taşlarınızı kontrol etmeniz yeterli olacaktır.

UYARI: Hile neden eskisi gibi değil? Eski hile türü artık pek çok cihazda çalışmıyor; Hile yapmadan kaldığınız yerden devam ediyor o yüzden bu şekilde sunuyorum.

İNDİRME BİLGİLERİ Not 1: Cloud.mail.ru adresinden dosyayı indirirken sorun yaşıyorsanız aşağıdaki videoyu izlemeniz yeterli olacaktır. (Yedek bağlantıları da kullanabilirsiniz.)

İndirme sorunları için video

Not 2: Bazen "xxxx-androidoyunclub.apk dosyası bilinmeyen bir hata nedeniyle indirilemedi" hatası alıyorsanız indirme sayfasını (cloud.mail.ru) yenileyin ve tekrar deneyin; 1-2 denemeden sonra indirme işlemi başlayacaktır.

Not 3: Bazı cihazlarda "Dosya Açılamıyor" hatası alabilirsiniz; İndirilen dosyayı açmak için cihazınızın dosya yöneticisini kullanın veya indirilenler veya indirilenler klasörüne gidin ve oradan açın; sorunsuz bir şekilde kurulacaktır.

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